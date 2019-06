美駐以色列大使 認同以色列兼併西岸屯墾區

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)美駐以色列大使大衛佛利民(David Friedman)於昨(8)日接受紐約時報採訪時,表達對以色列將部分約旦河西岸地區猶太人屯墾區併入領土的認同立場。

對於以色列總理納坦尼雅胡(Netanyahu)將猶太人屯墾區併入領土的立場,佛利民大使表示在一定的條件下「以色列有保持部分西岸地區的權利」。

約旦河西岸地區是一塊具有主權爭議的土地,以色列及爭取獨立中的巴勒斯坦都宣稱該地區為自國領土。目前,該地區大部分由以色列實際佔領並控制,而部分地區則由巴勒斯坦進行有限度的管轄。

將軍事佔領地併入領土的作法違反國際法,佛利民大使的發言也隨即因此引來巴勒斯坦的批判。巴勒斯坦解放組織(PLO)秘書長賽義卜埃雷卡特(Saeb Erekat)在推特上發布「併入領土在國際法上形同戰爭罪」,大力抨擊佛利民大使。

President Trump’s ambassador provides enough background in order for everyone not to attend the Manama meeting: Their vision is about annexation of occupied territory, a war crime under international law. https://t.co/RqDSdcK3Gx