法國MIDEM唱片展　台女力崛起獻唱獲好評

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）全球知名音樂盛會「法國坎城MIDEM國際唱片展」，已於近日展開，台灣藝人家家、呂薔及Sonia Calico代表出席，並於「台灣之夜」演出廣受好評。

文化部影視及流行音樂產業局發出新聞稿指出，台灣參展代表團除了在MIDEM展館進行一系列的展務活動外，最受人注目的三組演出代表藝人家家、呂薔及Sonia Calico，也「台灣之夜」(Taiwan Beats)進行專場演出。

文化部表示，今年號召跨音樂、文化、科技、時尚領域等廠商加入參展，無論在臺灣展館的展示呈現，或者在國際論壇、商務交流的議題設計上，皆用音樂跨業共推台灣品牌形象為概念，以耳目一新的方式，展現台灣代表團與時俱進的商務運作能力。

今年演出藝人包含去年入圍金曲國語歌后的呂薔，擁有甜美嗓音，卻爆發力十足的原民歌手家家，最後，則由各大國際電子音樂祭表演常客的Sonia Calico，使用大量民俗器樂元素劃下句點。

文化部說明，今年開演首先上台的呂薔以全身一襲白色的服裝出場亮相，而第二位上台的家家則全身著黑色服飾上台，兩位原住民歌手以一白一黑迴異的服裝特色先後現身，成為現場有趣的視覺話題。

文化部提及，大家注目的則是原住民與生俱來的美妙嗓音，呂薔展現的是穿透爆發力，而家家則具甜美輕柔的特質，兩人歌曲特色雖有不同，但卻同樣都有讓觀眾耳朵為之一亮的震撼效果。

文化部指出，台灣之夜最後由Sonia Calico登場，深具表演經驗的Sonia在多變的節奏轉換中，融入大量的民俗器樂元素，充滿異國風味深受在場國外觀眾歡迎。

文化部說明，Sonia也特別與「文化科技發展聯盟」中的科技廠商「融聲創意」合作，以音樂與影音互動形式，在台灣展館展示這項成果並提供體驗，也是這次參展音樂跨業合作的成功示範。

文化部強調，「台灣之夜」演出當天適逢法國新任文化部長Franck Riester到訪MIDEM展會，台灣三組藝人受展會主辦方邀請與部長見面，突顯台灣在國際展會受到的重視，也代表台灣華語流行音樂市場指標定位，受到國際展會的認同與肯定。



家家現場演出（圖/文化部）



Sonia現場演出（圖/文化部）



呂薔現場演出（圖/文化部）