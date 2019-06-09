新鮮人工作難找？紐約時報建議作品集整理秘訣

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合外電報導）畢業季即將到來，許多社會新鮮人面臨找工作難題，往往不知從何下手，你的心聲我們聽到了！

針對將於設計系畢業，更有意往相關領域發展的畢業生，完美的作品集真的存在嗎？該不該為了一張圖口沫橫飛的解釋？到底該挑選幾件作品才是恰當的？種種的煩惱無非都朝著夢幻工作邁進，讓面試官當下答應要錄取你。

根據英國知名設計平台It’s Nice That報導，任職於紐約時報的攝影副主任Jessica Dimson，將不藏私地和新鮮人分享準備作品集的小秘訣。

Dimson於2011年開始在紐約時報擔任圖片編輯師，並於2017年升至攝影部副主任，這也讓她看過無數作品集，面談過多位新銳攝影師，到底如何從茫茫人海中脫穎而出呢？

Dimson表示，最吸引他目光的作品，是將大家熟悉的事物，使用創新的方式詮釋。經過轉換後的創意，無論時情感上動人，或是很有趣的新發明，都讓人難以忽視！

作品本身的視覺和創意很重要，但了解投遞的公司屬性也是事前要做的功課。Dimson透露，收到成千上萬的email跟求職信時，發現應徵者如果不了解紐約時報的內容，這也表示他在海投，並沒有先認真的研究公司的社群媒體或是官網。

Dimson強調，雖然他們很鼓勵攝影師直接投遞作品主動聯絡，但是了解紐約時報報導的文章，以及關注的議題，這可以幫助面試者篩選出符合公司調性的作品呈現，也更增添錄取機會。

最後，Dimson指出，對新聞媒體來說，視覺吸睛度固然重要，但最重要的是「故事」！一張好看的照片會吸引讀者注意，但背後的故事才是讓大家願意停留的原因。

另外，無名小卒也別氣餒！Dimson提及，紐約時報很願意給新銳攝影師機會，他們對新血很有興趣，並不會設限只雇用擁有知名度的專業人士，大家各憑本事！

雖然以上是紐約時報提供對新聞媒體業有興趣的攝影師的建議，但也很通用各科系新鮮人，在找工作前要先瞭解企業文化，並整理出調性類似的作品集，帶著自信的微笑面試去，夢幻工作則指日可得。