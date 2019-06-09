華為風暴 傳北京警告國際大廠勿配合美方制裁

紐約時報引述知情人士說法報導，中國政府本週召集國際科技大廠，警告它們如配合美方對中國企業祭出的關鍵技術禁售令，恐面臨「嚴重後果」，似乎在替中國電信大廠華為出氣。

隨著美中貿易戰升溫，華府5月以國安為名，將華為與近70家關係企業列入出口管制實體清單，限制美國企業向華為供應關鍵技術與零組件。北京不甘示弱，宣布將建立「不可靠實體清單」制度，被視為報復美國封殺華為的動作之一。

紐時今天報導，兩名知情人士透露，中方4至5日召集多家國際科技大廠開會，官員明確警告與會企業，如果生產線撤離中國是為安全理由，而非一般分散投資考量，業者可能受罰。據報導，與會企業包括全球多家頂尖半導體廠商。

報導指出，華府矛頭對準華為，直擊中國科技發展野心。如今，美中似乎都在準備新的經濟武器對付對方，曾深度交融的貿易關係可能漸行漸遠，甚至完全脫鉤，兩國形成新的地緣政治現實，彼此爭奪經濟影響力，不讓對方掌握關鍵技術與資源。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）費和中國研究項目資深顧問甘思德（Scott Kennedy）表示，川普政府採取將危險局勢推到極限以迫使對方讓步的邊緣政策，使美中商業乃至於整體關係陷入不穩，目前十分脆弱。

據報導，中方召集國際科技大廠開會，是由中國國家發展和改革委員會帶頭，商務部及工業和信息化部代表出席。3大部會參與展現高度協調，可能獲中國最高階層授意。

知情人士認為，中方官員在會中雖未指明華為，但用意似乎就是為華為凝聚支持力量。更廣泛而言，中方發出警告，似乎也為了防止讓中國深度融入世界經濟的複雜供應鏈迅速瓦解。

中方透過這次集會，對美國與其他國家企業傳達不同訊息。

知情人士表示，中方官員警告與會的美國業者，川普政府試圖阻斷中國企業接觸美國技術，已打亂全球供應鏈，遵循華府政策的廠商恐面臨無可挽回的後果。同時，中方官員也向美國業者暗示，應運用遊說力量抗拒華府祭出的制裁措施。

這並非中國首次把美國科技巨擘當成外交工具。2015年9月，中國國家主席習近平對美國進行國是訪問，在西雅圖停留期間，習近平與兩國科技大廠高層齊聚一堂，意圖展現美中經貿關係極為緊密，就是鮮明例子。

甘思德認為，中國這回故技重施恐怕不會那麼有效，因為中方形同迫使企業在屈服北京壓力與違反美國法律間做選擇，「美國企業不會違反美國法律，特別是在一舉一動都被放到放大鏡下檢視的情況下」。

至於非美國廠商，知情人士透露，中方官員傳遞的訊息是，只要維持現有關係、持續向中國企業正常供貨，就不會面臨不利後果。中方官員並強調，中國致力開放貿易並保護智慧財產權。