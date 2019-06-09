友情、時事、白日夢！白兔跟北極熊「就愛賴在一起！」　馬國插畫家無對白創作好療癒　

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）馬來西亞插畫家丘漢林以及中國的李躍在社群上一起創作插畫，以兩隻溫和幽默的動物為主角，吸引數萬網友注意，適逢端午佳節，他們更特別應景創作划龍舟插畫。

獲獎無數的馬來西亞插畫家丘漢林以及中國的李躍，合作推出插畫書籍「就愛賴在一起：Tu & Ted呆萌日記」，畫中主角為一隻長得很像毛球的兔子Tu，以及個性溫和的北極熊Ted，透過四漫畫紀錄每天的生活，且沒有對白，不分國籍都能秒懂！

已於近日出版的「就愛賴在一起：Tu & Ted呆萌日記」描述，Tu個性內向、是一隻長得很像毛球的兔子，喜歡跟著Ted的腳步看世界，而Ted是天生半紅半白的北極熊，個性敦厚善良，喜愛胡蘿蔔。

創作者表示，該書中收錄「友情萬歲」、「異想天開」、「這一定有什麼誤會」三大主題，連結日常生活、友情、想像、時事，將他們每天的生活，用幽默風趣的四格漫畫記錄下來，並以「無對白」的呈現方式，不分國界、不分種族、不分語言，所有人都能認識Tu & Ted，並成為他們的好朋友。

一同歡慶端午到來，Tu & Ted更於社交平台instagram上推出划龍舟插圖，可愛活潑的創作已吸引數千粉絲按讚。李躍接受中央社訪問時表示，這次插畫特別以Tu and Ted視角來呈現：像是在圖裡加入一直敲鼓加油的獅子，象徵生活中的「壓力」，逼著大家不停前行，像是對著每個人咆哮、嘶吼；船尾的Tu和Ted用棒棒糖當船槳，想傳遞給人們的訊息，就是放輕鬆，保持童心，讓生活更有趣。



端午節划龍舟插畫（圖/Tu and Ted臉書）