日本出生率再創新低 新生兒連3年跌破百萬

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）日本政府週五（7日）公布的數據顯示，日本2018年的新生兒人數再創新低，僅有918,397個寶寶出生，而日本已連續三年新生兒人數未達百萬。

據《日本時報》的報導，日本人口快速高齡化，2018年是日本自1899年有可比數據以來人口降幅最大的一年，總人口數少了444,085。根據厚生勞動省公布的數據，2018年的新生兒數量比前一年減少27,668，死亡人數則是比前一年增加了22,085人，達到1,362,482人。

出生率1.42，比前一年降低0.01。日本首相安倍晉三訂立的目標是2026年之前，出生率上升至1.8，現在看來似乎希望渺茫。

日本1947年的出生率是4.54，1975年跌破2.00之後就一路下滑，2005年跌至谷底1.26。自2012年以來，一直在1.4左右徘徊。

目前日本女性的初次生育平均年齡為30.7歲，而30到34歲的女性生下的寶寶數量降幅超過1萬。

沖繩是唯一出生人數高於死亡人數的一級行政區。在日本的47個一級行政區之中，沖繩的出生率最高，達1.89。東京最低，僅1.20。

厚生勞動省的官員表示：「對於有意願生兒育女的母親，我們將推行支援她們的政策。」

晚婚與不婚，都是日本出生率只跌不升的原因。但研究顯示，大部分的年輕人都希望未來能在適當的情況下走入婚姻。根據一項最近的調查，在將近3,000名受訪者之中，有73.5%說養兩個小孩很吃力。

專家認為，日本政府必須找出並移除導致晚婚和不婚的障礙，例如工作不穩定與低薪，以及生兒育女的各種成本。

日本政府已擴大育兒及教育津貼，希望藉此終止人口下滑。但由於這些措施尚未看到重大成效，因此有些政客把矛頭指向婦女不願生育。自由民主黨的國會議員櫻田義孝就是其中之一，他最近曾失言鼓勵女性「至少要生三個孩子」而備受爭議。