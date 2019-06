倫敦女同志搭夜巴 遭恐同青少年毆打

(台灣英文新聞/朱蒂 綜合外電報導)倫敦時間週五(7日)晚間,有一對女同志伴侶在夜間巴士上遭到一群青少年圍毆,倫敦警方在逮捕一名16歲的嫌犯之後,也循線找到他的另外四名同夥。

據《BBC》報導,7日晚間28歲的梅蘭妮(Melania Geymonat)和女友克莉絲(Chris)搭乘倫敦夜巴,當時她們坐在雙層巴士的二樓。同車的一群青少年在發現她們是情侶之後,開始騷擾她們,要求她們當眾接吻,還做出猥褻的手勢。

梅蘭妮表示,一開始她試著以開玩笑的口吻想化解尷尬氣氛,但後來他們的言語愈來愈不堪,甚至開始朝兩人丟硬幣,最後從言語暴力演變成肢體攻擊,導致梅蘭妮跟克莉絲臉部受傷流血。

倫敦警方直指這是一起「駭人」案件。他們已在調閱監視畫面之後,逮捕了五名15到18歲的嫌犯,並以強盜及加重傷害罪偵辦。

根據倫敦警察廳的資料,倫敦地區2014年發生的LGBT攻擊事件是1,488件,到了2018年已增加為2,308件。由於倫敦是世上對LGBT族群接受度最高的城市之一,發生這樣的事件著實令人憂心。

“They started beating me, I was bleeding all over – I was really bleeding”



Melania Geymonat tells @BBCMarkMardell on #BBCwato about how she and her girlfriend were attacked after a group of men demanded they kiss. pic.twitter.com/E3kRVLxQtA