倫敦女同志搭夜巴 遭恐同青少年毆打

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）倫敦時間週五（7日）晚間，有一對女同志伴侶在夜間巴士上遭到一群青少年圍毆，倫敦警方在逮捕一名16歲的嫌犯之後，也循線找到他的另外四名同夥。

據《BBC》報導，7日晚間28歲的梅蘭妮（Melania Geymonat）和女友克莉絲（Chris）搭乘倫敦夜巴，當時她們坐在雙層巴士的二樓。同車的一群青少年在發現她們是情侶之後，開始騷擾她們，要求她們當眾接吻，還做出猥褻的手勢。

梅蘭妮表示，一開始她試著以開玩笑的口吻想化解尷尬氣氛，但後來他們的言語愈來愈不堪，甚至開始朝兩人丟硬幣，最後從言語暴力演變成肢體攻擊，導致梅蘭妮跟克莉絲臉部受傷流血。

倫敦警方直指這是一起「駭人」案件。他們已在調閱監視畫面之後，逮捕了五名15到18歲的嫌犯，並以強盜及加重傷害罪偵辦。

根據倫敦警察廳的資料，倫敦地區2014年發生的LGBT攻擊事件是1,488件，到了2018年已增加為2,308件。由於倫敦是世上對LGBT族群接受度最高的城市之一，發生這樣的事件著實令人憂心。