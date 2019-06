自己國內奶粉不敢喝？ 中國軍艦訪澳洲狂買嬰兒奶粉

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)本月6月3日來自中國的3艘軍艦突然停泊澳洲雪梨港花園島海運基地(Garden Island),引發澳洲民眾議論,而就在軍艦即將離開雪梨港前夕,澳洲媒體拍到有中國軍人把大量嬰兒配方奶粉、面膜與保久乳搬上軍艦。

中國2008年發生的奶製品污染事件,導致大量嬰兒死亡,讓中國民眾不再相信國內奶粉品質,轉向購買國外,包括澳洲品牌的嬰兒配方奶粉。

澳洲新聞網(News.com.au)6日拍攝的照片顯示,中國軍人從貨車中搬下成箱嬰兒奶粉、面膜、澳洲德運牌(Devondale)保久乳等,接著搬回軍艦上。

本次中國軍艦造訪雪梨也驚動當地政府,包括新南威爾斯省的省長貝麗吉克蓮(Gladys Berejiklian)。當記者向澳洲總理莫里森詢問中國軍艦造訪澳洲一事時,他只是表示「他們在中國地區執行任務後返航」,似乎想淡化此事。

