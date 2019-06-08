中國蠻橫打壓又一例！ 氣象專家彭啟明WMO觀察員資格遭無預警取消

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）台灣氣象專家彭啟明日前以觀察員身份，啟程前往日內瓦參加世界氣象組織（WMO）大會，這也是相隔48年後，首次有中華民國國民參加世界氣象大會。

彭啟明在臉書表示，自己是以專業民間人士的觀察員身份，自費參加，並非政府代表，卻在6日的會議中被強制奪走名牌，遭阻攔在大會會場外。

《ETtoday》新聞報導，氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明與民生公共物聯網召集人呂忠津以觀察員身份，首次前進在日內瓦舉辦的WMO大會，彭啟明在臉書感歎，「相隔48年，我雖然不是政府官員，也不代表政府，也沒有政府支持我經費，但身為台灣的一份子，我還是希望幫台灣忙。」

然而在6月6日的會議中，他突然被告知不具參加資格，隨即被粗魯取走身上掛的大會名牌，大會人員還告訴他必須是聯合國會員代表才能參加。

由於大會副秘書長是中國籍，彭啟明懷疑是因為他從中作梗，才導致自己的觀察員身份被取消，大會人員對此只是微笑並未做回應。

外交部駐日內瓦辦事處雖然就此事對WMO表達嚴重關切，彭啟明與呂忠津的觀察員資格卻還是被取消。外交部已經對WMO表達強烈抗議與不滿。

彭啟明今（08）日晚間透過臉書發聲，他感謝媒體為他做的大篇幅報導，並提到在日內瓦大會會場的當下遇到這件事，就像是很健康的人，突然被宣布得癌症一樣，是很不舒服的。

彭表示，自己在那天整個會場中，他靜靜學習，氣象專業的討論中，沒有講一句話，也沒有讓大家造成困擾，卻還是被剝奪觀察員資格。

他相信，這應該只是少數人不理性的舉動，但他想對中國說，你雖然握有權力，但會喪失掉大家對你的尊重。而WMO此舉也已經背離聯合國的普世價值。

彭啟明特別強調

我們這一代，真的不能把這問題，留給下一代來解決，我們有責任，要幫下一代鋪好一條路，讓他們可以正常的在國際社會中參與並成長。

彭啟明將自比利時布魯塞爾搭機，預計明日返台。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）總部位於瑞士日內瓦，是聯合國機構之一，專責水文與相關地球物理科學。大會每4年舉行一次，今年為第18屆會議，於6月3日至14日舉行。

彭啟明臉書專頁貼文