政見會緊張頻看稿 蔡：相信自己的成績，不妄自菲薄

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨總統初選政見會今（08）日下午登場，總統蔡英文在申論時表示，過去三年執政有成，不僅有藍圖而且房子還蓋了一半。蔡表示，我們要相信自己的成績，不要妄自菲薄。更不要輕易的自我否定一個執政黨，否則如何面對即將到來的2020年大選。

蔡英文長達9分多鐘的申論內容，細數過去3年政績，卻被許多網友批評：「為什麼只是一直在說過去三年做了什麼，這不是問未來的目標與計劃嗎？」

民進黨總統初選政見會，首先由前行政院長賴清德進行申論，總統蔡英文次之，第二階段則面對3人提問，包括自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、今周刊社長梁永煌。

總統蔡英文申論時表示，她不僅有國政藍圖，而且自己的工程已經開始了，房子已經蓋了一半。當她2008年擔任民進黨主席時，她開始思考民進黨除了清廉、勤政、愛鄉土外，還應該要有什麼樣的價值？

她說，非核家園、轉型正義、年金改革、再生能源發展、多元經濟與國防安全都是其中之一。雖然鋪天蓋地的壓力，她仍然選擇承受，勇敢帶著台灣人民前進。

蔡英文強調，18%的年金改革不會停止，穩定國家財政，讓大家都能領到退休金。

在國家外交上，蔡英文強調，國際上不再將台灣認為是一個「麻煩製造機」，而是一個好夥伴，在區域和平穩定上貢獻良多，更見識到台灣是個良善的國家。

而政府在下一個階段，將以加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）與FTA（自由貿易協定）為主要目標，將台灣建構成為全球產業佈局的重要基地，吸引外商與台商來台投資，為台灣帶來更多優質就業機會。

蔡英文強調，雖然去年九合一選舉受挫，但是我們找到盲點，調整腳步之後，現在執政團隊更有效率，也有共同目標，她相信會團隊會更有默契。

蔡表示，過去3年執政有成，已經開始收成。美會留下，成績也會留下來，我們要相信自己的成績，不要妄自菲薄，更不要輕易的自我否定一個執政黨。

前行政院長賴清德與總統蔡英文的第一階段申論相機結束，許多網友對於蔡英文的申論內容卻相當不能接受。

就有網友表示「房子蓋一半，問題是蓋成危樓」「所以我說為什麼 蔡英文要阻達賴喇嘛與熱比婭來台呢？懼共？」「你既得利益者 當然可以說那麼輕鬆阿」

相反的，對於賴清德的表現，網友大部分給予正面評價。

許多網友表示「賴清德表現的很好，完全不看稿，思考邏輯很清晰，有實力的人」「果然完勝蔡英文 賴面對提問 皆論述完整 而蔡卻在是否支持初選勝出的人 依然如往昔做答 還是一再強調1+1大於2的論調」「院長論述能力太強，都不用看稿」