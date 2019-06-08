【實況】蔡總統再提「一加一大於二」 賴清德：勝利才是最大價值

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前行政院長賴清德今(8)日在電視政見會結語說，勝利是最大價值，一定要嚴肅面對人民檢驗。2020大選他有絕對把握能打敗國民黨，就像棒球球團，不會把派出最強投手的策略，當成背叛團體。

由於一開頭的申論由賴清德先行，根據協議結語的部分由蔡總統先發表。

蔡總統強調下個世代面對世界局勢快速變動，需要一個具有領導國家經驗的人來運籌帷幄，才能精準掌握國際局勢，受到國際社會的信任。她同時再度向賴清德喊話說，敵人和對手不在今天的講台上，希望兩人團結一致捍衛民進黨的執政權。

賴清德則表示，2018年民進黨在九合一選舉遭遇空前的困難，一定要嚴肅面對人民選票檢驗，2020大選若輸掉，蔡總統說的執政價值跟成果，都將毀於一旦。

對於蔡總統今天重提「一加一大於二」，賴清德表示，到底「一」是誰來代表，這非常重要。他是棒球愛好者，一場球賽最大的價值就是贏得勝利，球團不會把派最強投手帶領球隊當成背叛團體，如果拘泥於此，球賽輸掉，也是犧牲所有球員的努力。

賴清德說，未來他一定是守護台灣，維護民主的總統；他出生貧困環境，在基層長大，將會是傾聽基層的平民總統；他也會是一個兼具領導力、解決力與執行力的總統。

賴清德說，他視前法務部長陳定南為導師，在擔任台南市長期間，他跟他的部下沒有涉及任何案件，這在地方自治上非常難得，為對抗黑金議會，他也推動改革，他將會是清廉、勤政、愛鄉土的、實踐「清出於南」的總統(編按: 清指賴清德，南指陳定南) 。

賴清德表示，「勝利是最大的價值」，在未來幾天(民調)大家就要做出歷史性的決定。他請大家支持他，讓他代表民進黨打這場選戰。「我有絕對把握，我有信心打敗國民黨推出的候選人，我比柯文哲市長更能守護台灣，我也比韓國瑜更能夠治理國家」。

相關新聞 面對辛辣提問「初選若敗如何自處」？ 賴清德泰然自若、蔡英文避重就輕

電視辯論會實況 臉書超連結