賴蔡政見會交鋒 賴清德：執政四大目標，推動憲政改革守護台灣

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨總統初選政見會今（08）日下午2點正式登場，前行政院長賴清德在申論時表示，台灣已經是民主國家，交棒接棒都該由人民決定，沒有所謂的宮廷政變問題。

賴提出四大目標，包括一個中國原則、善用第一島鏈的關鍵地位、維持總統直選、強化技職教育等，推動憲政改革，並建立國家利益為優先的政黨文化。

賴清德今（08）日在民進黨總統初選政見會上，進行申論時表示，自己參選不是為了個人，他超越派系，也不否定過去執政，因為執政的功過是共同承擔的。

他進一步表示，政府的交棒接棒都應該由人民來決定，沒有所謂宮廷政變的問題，更何況這些指控完全都不是事實。

賴清德表示，他未來將傾盡全力完成四大目標，第一，堅決反對一個中國原則。

台灣應該要善用第一島鏈的優勢地位，加強美台軍事合作，不能讓台灣成為第二個香港或西藏，台灣的國防也應該要持續推動研發製造，達到國防自主，只有台灣有足夠的嚇阻力量，才有辦法阻止中國越雷池一步。

在國家安全方面，賴主張台灣應該要強化國安單位功能，未來他將成立國土安全部，通過反併吞、反滲透法，如此才有辦法解決中國長期以來對台灣的滲透。

他進一步表示，他的兩岸政策向來一貫主張，主權獨立求同存異。兩岸應該要用對話取代對抗交流替代圍堵。利用交流，增進彼此的了解、諒解達到和平。

中國應該要了解，和平非戰善意對待，才有辦法創造雙贏。

賴清德表示，他的第二目標是團結台灣，將用人唯才、建立一個廉能、以人為本的政府，重拾人民對政府的信心。

此外，他將強化司法改革，建立一套公平的評鑑機制，淘汰恐龍法官不適任的司法人員，重建人民對司法的信心，加強司法公信力。

賴進一步表示，他的第三目標，則是推動憲政改革。

他將建立一個以國家利益為優先的政黨，包括維持總統直選，立法委員得以兼任部會首長、廢除考試院與監察院，以及推動18歲公民權等。

未來他將以總統的高度，謀求社會國家認同的共識，促成國內的團結。

至於在投資台灣部分，賴清德強調，投資下一代是台灣急需做的事情，他將鬆綁教育法令，開放實驗性教學、推動雙語國家政策，強化技職教育、縮短學用落差等，讓學生不會一畢業就失業。

此外，他強調，他將推動學貸10年免繳，降低利息；成立百億的新莊基金，協助民眾創業。

增課三間房子以上的空屋稅，協助民眾買房。向下延伸國民教育，與民眾一起負擔養兒育女的責任。

賴清德的第四目標，則是讓台灣與國際接軌，並歡迎國際力量進入台灣，具體做法包括，在國防外交方面，應該堅定的站在自由民主聯盟，善用第一島鏈的關鍵地位，在戰略上扮演關鍵的角色。

阻止共產勢力的擴張，同時也要推動中國的民主化。

賴清德強調，台灣是一個民主、自由、人權的國家。這樣的價值，是一個普世的價值，未來應該跟國際社會做更多的連結，讓大家看到台灣的有別於中共的霸權與野蠻。

至於社會大眾相當關心的經濟政策，賴清德說，中美貿易衝突之際，他將極力促台商回流，讓台灣經濟自主，而且解決包括區域經濟的問題，台灣應該要加入CPTPP，同時應該跟美國與其他主要國家簽訂FTA，讓台灣的經濟立足。

在內政上面，在2030年，達到雙語國家的目標，提高總生育率到1.4%以上。

民進黨2020總統初選電視政見發表會，由華視全程轉播，主持人為前主播詹慶齡。這場電視政見發表會分申論、提問、結論三部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡總統；提問部分，提問2分鐘、回答4 分鐘；結論部分每人8分鐘，依序蔡總統、賴清德，兩人預計分別舉行會後記者會。