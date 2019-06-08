中稱美國不安全 網友不買賬：中國官員連家人都送到美國了

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中美貿易戰打得如火如荼，為挑起反美情緒，繼中國教育部6月3日抨擊美國阻攔中國公派學生赴美後，中國文化和旅遊部6月4日發布赴美旅遊安全提醒，中國網友不買賬，嘲諷地說中國官員把全家人、財產甚至二奶都送到美國了，現在你們告訴國人那裡很危險？

《新唐人亞太台》報導，中國文化和旅遊部6月4日發布中國旅客赴美安全提醒，聲稱美國近期搶劫、竊盜與槍擊案頻發，出行前需了解當地治安與法律規定，提高安全意識，該提醒有效期至今年12月31日。

但是在中國知名社交網站《微博》，中國網友對此卻不買賬，有網友說「中國官員都把父母、孩子、財產都送到美國了，現在你告訴我那裡不安全？那些能出去的根本不信這一套。」

更有網友表示，中國政府近日三番兩次發布提醒，就是想對美國經濟造成影響，其實根本沒有用，中國自己都被貿易戰打趴下了。

中國教育部6月3日控訴，美國刻意刁難中國公費留學生赴美簽證，高達1成3的拒簽率讓中國留學生赴美越來越困難。

《聯合新聞網》報導，雖然赴美越來越困難，美國駐北京大使館門口排隊，等著申請美簽的中國民眾人數眾多，從2018年起中國民眾赴美所需的資料越來越多。

而美國國家旅遊局（Brand USA）公布的2018年赴美旅遊的外籍遊客中，中國遊客就佔了300萬人次，顯示中國民眾對於政府的大聲疾呼毫不買賬。