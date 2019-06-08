一年內十多萬「基督徒」被捕 傅希秋籲：聯手推翻中共網路長城！

正值六四天安門屠殺30週年，美國國家民主基金會（NED）美東時間4日晚間，頒發三座民主獎，獲獎的基督教人權組織「對華援助協會」（China Aid）創辦人傅希秋呼籲，各方應聯手推翻中共的網路長城，另一獲獎的美國流亡藏人組織「西藏行動中心」主任拉珍·哲彤（Lhadon Tethong）則怒批，國際社會無視中共獨裁的危害性，並放任中共打壓人權；「世界維吾爾大會」主席多坤·伊沙（Dolkun Isa）則呼籲美國國會盡快通過《維吾爾人權政策法案》（The Uighur Human Rights Policy Act），制裁參與迫害東突厥斯坦（新疆）穆斯林的個人和組織。

傅希秋在頒獎典禮上指出，只要有一個信仰受到中共打壓，就代表所有信仰都不自由，無人可置身事外。傅希秋呼籲，在中國境內遭受打壓的基督徒、維吾爾的穆斯林、圖博的佛教徒，及所有支持者，一同告訴中共政權，「夠了！我們受夠了！」

傅希秋強調，這些日子以來，100至300萬維吾爾人被送到了「再教育營」裡，超過150萬的圖博人開始自我審查，數以千計的法輪功信徒遭到殺害，光是在2018年裡，十多萬中國的基督徒遭到拘留、監禁，至今仍有許多人正身處牢獄。傅強調，中國最害怕的事情就是資訊自由，他舉例，在2016年有一位維權人士張海濤，在新疆被判處19年有期徒刑；另一個案例同樣來自新疆，一位牧師阿里木江·依米提（Alimujiang Yimiti）遭中共當局指控「向外國機構非法提供國家機密或者情報」。傅希秋認為，中國政府是建立在一個又一個謊言之上，他們不希望他們暴行的真相，讓13億公民和世界知道。傅希秋認為，美國政府應該增加預算在瓦解中國的網路長城，讓資訊獲得開放，最後他呼籲各方應該聯手推翻這道圍牆。

拉珍·哲彤（Lhadon Tethong）回憶，小時候曾在電視上看到天安門學運，並希望能夠帶給中國改變，這起事件最終促成她的父親回到闊別已久的故鄉—西藏。然而，希望很快落空，不僅是因為中共當局殘暴的鎮壓，接下來幾年中，自由世界放任且無所作為，導致北京當局未能為其罪行負責。她進一步透露，國際社會無視中共獨裁的危害性，並放任中共打壓人權、控制言論自由，她認為這是世界各國犯下的錯誤。她說，「如果沒有任何武裝、致力非暴力反抗、由一名佛教僧侶所帶領的六百萬藏人能夠做到不懼中國，那麼世界上任何一方也能夠做到」。

多坤·伊沙（Dolkun Isa）則在發表感言時，呼籲美國國會盡快通過《維吾爾人權政策法案》（The Uighur Human Rights Policy Act），根據美國國會官網顯示，該法案是由包括眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國國會及行政當局中國委員會主席麥高文（James McGovern）、友台眾議員夏波（Steve Chabot）等人共同提出，主要是針對新疆維吾爾人的人權受到嚴重侵犯，對於相關中共官員制裁的法案，草案內文甚至直接提及現任中共新疆黨委書記陳全國。