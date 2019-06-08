英德大戰唯一政見發表會 下午2時華視對決

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨2020總統初選電視政見發表會，將於今(8)日下午2點登場，由華視全程轉播，主持人為前主播詹慶齡，華視團隊昨也提前進行彩排。

昨華視團隊進行沙盤推演。從時間掌控、流程，走位跟鏡位，都反覆確認效果，並與民進黨黨部再三確認。

政見發表會在華視進行，由前主播詹慶齡主持。發言順序依照抽籤結果，依序為賴清德、蔡英文，時間長達90分鐘。3位提問人分別是自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強。

這場電視政見發表會分申論、提問、結論三部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡總統；提問部分，提問2分鐘、回答4 分鐘；結論部分每人8分鐘，依序蔡總統、賴清德，兩人預計分別舉行會後記者會。

據了解總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人今下午正面交鋒，可望聚焦兩岸立場與用人風格。三立新聞引述蔡陣營表示，將和國人報告3年國政的發展成果，並提出接下來的願景和規劃。賴陣營則表示，將以壯大台灣為主軸，以人民角度出發談論經濟貿易和兩岸外交。

中央社引述民進黨表示，政見發表會雙方達成四項共識，分別是:

第一，錄影過程中，候選人不得穿著印有個人姓名等選舉資訊衣物、飾品。

第二，電視政見會播出前後、中間空檔的廣告，要求轉播單位嚴禁穿插候選人個人的競選廣告。

第三，發表政見時不使用手板或道具做輔助說明。

第四，因政見發表會場地空間限制，建議雙方陣營不要動員支持者到場。

此外，一度傳出政見發表會提供公共訊號的單位有延長10分鐘提供訊號的規劃，民進黨發言人周江杰表示，經與主辦單位溝通後，訊號提供技術上的問題可能會有30秒內的落差，不會有延長10分鐘提供訊號的情事。