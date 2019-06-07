接任處長後首個端午節　酈英傑為AIT龍舟隊加油

今天是端午節，如同往年，美國在台協會（AIT）再次組隊參加台北國際龍舟錦標賽，去年8月來台就任的處長酈英傑也和AIT官員到場為團隊加油。雖未能晉級，教練仍非常肯定團隊的表現，AIT明年一定會繼續參賽。

2019台北國際龍舟錦標賽今天起一連3天在大佳河濱公園舉行。美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）、副處長谷立言（Raymond Greene）以及許多AIT人員攜家帶眷到場為AIT龍舟隊加油。

他們大多穿著深藍色、印有龍圖案的AIT專屬T恤，當AIT龍舟隊出賽時，齊聲大喊「AIT」為團隊加油。

去年8月來台就任的酈英傑對中央社記者表示，很高興到場體驗端午節的傳統活動。雖然他不打算參加龍舟比賽，但明年一定也會到場為AIT加油。

今年報名參加大型龍舟公開男子組的AIT龍舟隊在第一輪預賽排名分組第三，未能晉級下一輪比賽。

擔任教練的AIT法務聯絡組組長倪方豪（Andrew Ne）表示，雖然今年大家忙於新館搬家的事情，不過還是抓緊時間練習。今年AIT龍舟隊共有10位男生、8位女生，因為混合組報名已額滿，所以報名男子組賽事。

「我覺得我們今天表現還是非常不錯」，倪方豪對團隊的表現感到驕傲。他也說，明年AIT一定會繼續參賽。

倪方豪駐台的任期將滿。他說，「很捨不得離開台灣」，希望有機會能再回到台灣，代表AIT參加龍舟賽。