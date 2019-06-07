美中貿易風暴下的台灣牌　中國學者談底線

美台關係不斷升溫，中國學者時殷弘認為，美國在貿易戰同步祭「台灣牌」漸進侵蝕中國紅線，但除非美國對台出售先進進攻型武器或美國戰艦停靠台灣，否則都還不到攤牌那一步。

中美貿易對峙情勢逐步擴大至技術封鎖、經濟對壘，與此同時，美國種種友台措施，包括通過2019年台灣保證法，再到新一波價值逾20億美元軍售案，一定程度也被中國視為美國施壓貿易戰一環。

美台關係再上層樓，北京態度備受關注。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘觀察，目前看來，戰略主動權都在美國，尚未見到中國有意因遭「台灣牌」掣肘，而改以主動姿態在國際安全議題上踩美國「痛點」的表現。

時殷弘認為，美國打「台灣牌」和在貿易戰中使用經濟、技術封鎖的手段一樣，都是漸進地侵蝕中國紅線，中國對此則採被動反制。比方說，隨著美艦通過台海頻率增加，就會出現中國軍艦在南海靠近美艦的新聞。

他歸納，若要回敬「台灣牌」，中國有兩種選擇，一是直接打擊美國，二是朝著台灣而去。然而，直接反制美國這一點，中國歷來做得少，籌碼相對有限，也有顧忌；若面對的是台灣，辦法就比較多。

他舉例，中國可以出動軍艦繞台或飛彈試射，再者就是藉由經濟手段，對配合美國制裁華為的台灣企業採取動作；但由於現在大陸鼓勵兩岸經濟交流，在經濟反制上也會是「點對點」、反應式的。

至於屢被中國網民拿來說嘴的「武力犯台」，時殷弘認為，中國對台政策是和平的、或基本和平的，大陸武力犯台的法律依據是「反分裂國家法」，若條件不夠充分，大陸對台動武便無所本。

他說，相信台灣不會給大陸攻台的理由。此外，儘管美國挑戰中國的紅線，仍未打破40年來的對中政策與立場；但萬一美國陸戰隊一個師、或是空降旅到台灣，就可能構成台灣受外國控制的局面，挑戰了反分裂國家法。

倘若中國在反制「台灣牌」時選擇直面美國，時殷弘認為，手段包括制裁波音公司等美國企業，或召回駐美大使。但他強調，這些手段中國過去沒真正做過，可能是還沒想到這一步，又或者是傳統上不用。

時殷弘表示，只要美國不攤牌，中國都只會被動地「以漸進回應漸進」。至於何謂攤牌，時殷弘指出，包括美國戰艦訪問、停靠高雄港，或者美國對台出售非常明確的先進進攻型武器。

時殷弘並未說明中美攤牌後的局面情勢，僅在受訪過程強調，若中國激進應對，可能更強化美國對台支持；而理論上，中國雖然可能由被動因應，轉為在政治與外交上對美國主動出招，但從川普上台至今，中國沒這樣做過。

他舉例，包括伊朗、北韓等問題，雖然也是中國可以打的「政治牌」， 但現有情況不足以表明中國有在做此考慮，這一步也許要等中美真正撕破臉、關係不可彌補時，才有可能使用。