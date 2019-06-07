中國高考作文又紅又專　遭微博網民群嘲

今年中國高考作文題目「又紅又專」，北京要談中華民族「韌」的精神，上海則是要在音樂中找出中國味，西藏、新疆等少數民族考生被要求以「愛國」為題創作。

中國今起迎來3天高考（類似台灣的大學入學考試），每年高考作文題目都受外界關注，一定程度也是中國政治溫度計。2019年是五四運動100週年，愛國風大行其道，並吹至考生的試卷上。

綜合陸媒報導，今年作文題目多關注家國情懷，重慶、陝西等地涉及五四運動及中共建政，北京作文題則是中華民族「韌」的精神，天津作文題則是以幾位名人關於愛國的話語為引，要學生展開寫作。

至於在給新疆、西藏、寧夏、內蒙古、青海等少數民族考生作答的中文作文，則要求考生「以青年學生當事人的身分」，在下列5個題目中選擇一項，寫一篇800字的文章。

這5個題目為：

1、1919年5月4日，在學生集會上的演講稿；

2、1949年10月1日，參加「開國大典」慶祝遊行後寫給家人的信；

3、1979年9月15日，參加新生開學典禮後寫給同學的信。

4、2019年4月30日，收看「紀念五四運動100週年大會」後的觀後感；

5、2049年9月30日，寫給某位「百年中國功勳人物」的「國慶節」慰問信。

答題暗示如此明確，網民不禁搖頭。有人借用中共「口號體」調侃，「對於這次高考，我們早就表明態度：不願考，但也不怕考，必要時不得不考。在實現順利進入大學的偉大進程中，必然會有艱難險阻甚至驚濤駭浪。」

澎湃新聞引述中國教育部考試中心相關負責人表示，2019年高考語文命題全面貫徹黨的教育方針和全國教育大會精神，展現五四運動百年來中國青年的愛國精神和接續奮鬥，突出中共建政70年來的輝煌成就。