西班牙再遣送台電信詐騙疑人至中國　外交部強烈遺憾

［最後更新：6月7日 18時25分］

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）涉嫌在西班牙從事跨國電信詐騙的94名台灣嫌疑人，今（7）日已被西班牙遣送至中國，外交部對此除表達嚴正關切與強烈遺憾，也再度呼籲西班牙政府與台灣合作，共同打擊跨國犯罪。

中國公安部今日發出新聞稿，證實在上午7時許，94名冒充公檢法機關工作人員實施電信詐騙的台灣人已自西班牙馬德里遣送至北京。

新聞稿指出，中方依據「中華人民共和國和西班牙王國引渡條約」向西班牙外交部遞交嫌疑人引渡請求書，經過兩年多的審理程，西班牙國家法院二審作出判決，同意將全部嫌疑人遣送至中國。

這起使於2016年的跨國電信詐騙案，受害人均為中國人。至今西班牙已分批將225名涉案人士引渡至中國，其中218名為台灣人。

法務部在午間發布新聞稿，對此事表達強烈遺憾。

法務部指出，此次遭西班牙引渡至中國的94名台灣人，目前人身自由受到中國限制，法務部已要求中國應儘速依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」第12條規定，就台灣嫌疑人人身自由受限制之事項通報我方，以維護其人身安全及相關訴訟上權益。

外交部今日對此則表達嚴正關切與強烈遺憾。根據《中央社》，外交部表示，涉案的台灣人雖委請律師分別向西班牙內政部及憲法法庭等，依法申請庇護及提出保護，但使終未獲西班牙政府正面回應。

外交部指出，駐西班牙代表處自事發至今，持續協助涉案台灣人聘請律師以保障權益，駐處並多次派員探視、提供必要協助。同時台灣也已向西班牙提出司法互助請求，多次促請西班牙儘速提供協助，以利台灣司法機關偵處。

外交部也再度呼籲西班牙政府秉持人道精神與人權原則，並與台灣合作共同打擊跨國犯罪。

聯合國人權高級專員辦公室在去（2018）年5月便對西班牙法院作出將94名台灣人遣送至中國的判決表達關切，表示台灣嫌疑人恐在中國遭受酷刑、其他虐待，或甚至遭判死刑。

辦公室聲明指出，「我們對西班牙法院做出引渡這些人的判決感到擔憂（dismayed），該判決顯然違反西班牙對國際的承諾，即不驅逐、遣返或引渡人們至有充分理由相信他們可能遭受危險酷刑的國家。」