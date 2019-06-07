秀泰影城跨足閱讀空間 創新品牌「小書房」

秀泰影城在台中秀泰生活站前店，大手筆打造的全新品牌「小書房」，提供寬敞舒適的閱讀空間，營造休憩氛圍，以書店作為吸引人潮的出發點，結合生活風格手作品牌，提供造訪讀者複合式多元服務，在群書匯聚間，享受到極致的休閒感受。

向法國文藝復興運動致敬 在藝文沙龍中體驗休閒感受

小書房的名稱源自法文「Petite Étude」，並向法國文藝復興運動致敬的意味，透過獨家經營的全新概念藝文沙龍空間，結合書籍、咖啡與豐富的創意生活及手作品牌，提供人們一處盡情分享想法與觀點的人文薈萃所在。

在小書房站前店近1,200坪的空間內，顛覆傳統書店空間陳設，細心打造寬闊華麗的精緻典雅風格，融入美學時尚元素，營造全新閱讀氣氛；秀泰生活行銷企劃部專案經理黃曦瑩說，小書房以生活提案為主軸，規劃五大主題特色，包括旅遊休閒、健康生活、商業人文、語言學習與兒童，「鎖定與民眾生活息息相關的主題，希望能與民眾生活結合，到秀泰生活除了看電影，還能在小書房自在閱讀，也可以選擇參加講座、手作課，度過半天甚至更長時間，把秀泰當成第二個居家生活環境，或者是說，當成是社區活動中心的概念。」

▲台中秀泰生活站前店小書房以新英倫風為主題。

提供寬敞舒適閱讀空間 英倫風體現優雅風格

小書房站前店用一扇扇的門作為空間的串連，讓讀者游移在閱讀中，發現每扇門開啟了不同世界，小書房甚至把森林種進空間內，在小書房你可以真正經歷了一趟，坐在大樹綠蔭下喝杯咖啡，翻閱一本書的奇幻旅程；黃曦瑩強調，秀泰做影城起家，跨足閱讀空間，特別重視寬敞舒服，「秀泰影城的座位空間是同業1.3倍大，我們特別重視空間舒適度，在小書房，你能感受到寬敞不擁擠，可以舒服地好好讀一本書。」

小書房雖與金石堂書店合作經營，但在空間色調上打破傳統金石堂的亮黃色系，而採用沉穩深色調，並以新英倫風為主題，大型傳統英式掛鐘置放在書店中央引人注目，學院風的燈具營造典雅氛圍，瀰漫濃厚人文氣息，大型的木製閱讀桌搭配舒適座椅，皮質沙發大方簡潔，格紋狀抱枕展現含蓄優雅特色，空氣中傳來香醇的咖啡芬芳，搭配優雅古典旋律，走進小書房，彷若造訪英國古堡中藏書豐富的圖書館一般。黃曦瑩說，空間的設計與設計師多次溝通，「從天花板到地板都反覆討論，就是希望帶給消費者不一樣的感受，打破讀者一走進來，只能有『這就是書店啊』那種千篇一律的想像。」

▲小書房兒童館打造家的溫馨空間。

鎖定不同族群做書籍分類 兒童館設計展巧思

因為空間寬闊，小書房在書籍的陳列呈現上也追求創意變化。小書房店員許芳瑜說，在小書房，會針對每個族群不同需求進行書籍上架擺放區分，像是語言類的書籍，大學生與在職進修的需求就不同，所以會做出明顯區分；另外像是醫療保健類，有些生活上一般人會做的像是瑜珈、有氧、簡易健身等書籍，就會跟專屬教練級讀者所需要閱讀的書分開，「分眾概念讓人耳目一新，跟傳統書店選書空間小、數量也少的特質做出區隔，小書店選書策略對讀者來說是新鮮的，因此回流率挺高，有時候爸媽帶小孩一起來書店看書，很快一個下午就過去了。」

為鎖定親子客層，小書房的兒童館也頗具特色。兒童館打造家的溫馨空間，有專為孩童設計色彩繽紛的小桌子、小椅子，為防止撞傷還磨平了桌角，亮麗的色系搭配牆上布滿動物與樹的圖樣，創造一個最接近自然的空間；許芳瑜說，兒童館選書以分齡方式陳列童書，父母可以針對年紀選擇適合孩子閱讀的書籍，同時，兒童館也選出適合家長閱讀的教育、教養相關書籍，一家人可在館內共同沉浸閱讀情境，「兒童館的書籍還可以拆試閱，讓大家可以先行鑑賞後，再決定要不要買。」

▲小書房兒童館撕畫拼貼可激發孩子的動手做能力。（台中秀泰生活站前店提供）

DIY課程吸引親子參與 從做中學習不同能力

「尤其兒童館也會定期推出活動，像是小小店員、DIY講座、桌遊等免費活動，很多小孩看到文宣，會跟爸媽吵著要報名參加。」許芳瑜說，小書房舉辦許多手作活動，讓孩子在實作中培養不同的能力，像是黏土DIY，可以讓孩子練習不同部位的手部肌肉，透過手掌和手指頭去推揉，捏出圓形或者長條，引發孩子的興趣，學習力量的控制，藉著像是遊戲般的黏土創作，發揮創意、想像力與觀察力；此外，撕畫拼貼可激發孩子的動手做能力，同時訓練眼睛、雙手與大腦的協調能力，在撕畫拼貼過程中，更可以觀察撕畫主題特徵，去開拓孩子對色彩與描繪主題的視野，展現出專屬孩子豐沛的想像力與創造力。「大部分孩子帶著成品回家時，臉上都會洋溢著滿足笑容！」

除兒童館課程外，小書房周邊也有許多品牌，提供豐富多元的手作課程。黃曦瑩說，配合著秀泰生活理念，招商團隊導入手作品牌，「到秀泰來，除看電影、逛書店，還提供多元手作課程，讓大家可以同時享受多類型的休閒活動。」進駐品牌提供包括乾燥花藝、美甲彩繪、自製專屬藝術印章等手作體驗一應俱全，可滿足喜歡動手做民眾的需求。此外，小書房也設有「大人文具房」，透過有系統的陳列展示，引介充滿「精緻、實用、個性化」的文具禮品，也會不定期引進與世界潮流無縫接軌的新潮商品，讓讀者能夠在文具房內，感受到文具所創造出的時尚脈動。

▲小書房希望把空間還給讀者，去體會閱讀的價值。（台中秀泰生活站前店提供）

免費座位不怕你讀書 讓閱讀情境影響更多人

小書房更特別的是，不怕別人閱讀，主動提供近300個各類閱讀座位讓讀者享受閱讀時光；你可以選擇沙發區，窩在舒適的格稜紋抱枕間慵懶讀一本書，也可以在咖啡區一邊翻閱一邊飲下濃醇，或是在大片落地窗、有陽光微微灑進的窗前，聽著外頭車水馬龍聲響、伴隨滿眼盎然綠意，閱讀喜歡的作品，每個空間都成為網美打卡的熱門景點；黃曦瑩笑說，「小書房希望把空間還給讀者，讓他們去體會閱讀的價值，不僅提供免費座位，也保留了大空間做講堂辦講座，還細心地讓書店種滿植栽展現綠意，充滿創意的空間安排，完全走的是回饋社會的佛系路線。」她說，之前作家黃阿瑪辦講座，就因吸引爆滿群眾，原有的講堂空間不足，因此特別開設影城某個廳，讓擠滿的讀者能夠舒服入座，讓活動順利進行，「當下的應變獲得很多讀者肯定，但我想也只有秀泰影城可以配合提供這樣優質的空間吧！」

許芳瑜也笑說，「一開始來小書房，真的需要心理調適一下，因為可能站一整天不見得會有人來結帳，反而是一堆人在書店看免費的書，這跟傳統書店真的差別很大。」不過她說，小書房的理念就是「敢開店就不怕你看，而且我們發現閱讀會相互影響，在小書店，讀者進入閱讀情境後，又能直接看到、摸到實體書，無須等待網路訂購，所以常有顧客說，看到喜歡的書，好像也不是不能買幾本啊。」

▲邀請作家專為小書房讀者親筆寫下隻字片語。

小書房發揮行銷創意 成功結合電影與閱讀文本

許芳瑜說，小書房雖然與金石堂書店聯手經營，但經營形式與傳統書店大相逕庭。店員可以有更多的創意發揮，透過既有的特殊空間、文宣，配合秀泰影城特性創造專屬風格；像是為作家專設的作家書坊，陳設了邀請作家專為小書房讀者親筆寫下隻字片語的木質簽名板，「透過布置在店內，彷彿作家對讀者在說話，也讓讀者能深刻感覺，作家一直有看見讀者，透過閱讀傳遞的鼓勵！」

許芳瑜表示，像是許多電影小說，可以搭配影廳上映做上架推廣，同時也可配合秀泰影城迪士尼皮克斯動畫廳的播放電影，讓店員有更多機會去發想，如何更緊密讓電影與閱讀文本結合；而周邊許多手作品牌的加乘效應，也讓小書店所販售的抱枕、相框等，可以創造更多營銷，而最令許芳瑜印象深刻的是，曾有讀者結帳時，竟然拿出誠品會員卡，後來才恍然大悟，原來小書房是金石堂進駐經營，但讀者對她說，「那我以後就來小書房，好像可以不用再去誠品了。」這段稱讚的回饋，算是對她重要的鼓勵。

小書房的成功，儼然已經成為秀泰生活的招牌之一，隨著站前店開幕後，走北歐森林風的樹林店、以午夜巴黎為發想的台中文心店也都吸引關注目光；黃曦瑩說，已有一些合作案都指名小書房進駐為首要考量，未來也會持續發揮小書房的初衷，打造優質的閱讀空間，讓更多人體認到閱讀的重要。

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