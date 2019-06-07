台歐盟首屆數位經濟對話比利時落幕　明年移師台北

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）台灣與歐盟首度共同召開的「台歐盟數位經濟對話」在週三（5）落幕，國家發展委員會表示，此次為台灣與歐盟之間針對數位經濟相關議題首次進行廣泛的交流及討論，揭開了雙方數位經濟合作的新紀元。

國發會主委陳美伶本週率領跨部會訪團前往比利時布魯塞爾，與歐盟執委會下專責科技應用及發展的資通訊網絡暨技術總署（DG CONNECT）於週二（4）起共同舉行首屆台歐盟數位經濟對話（Taiwan - EU Dialogue on Digital Economy）。

根據國發會新聞稿，台歐盟針對雙方的總體數位政策，以及產業數位轉型及人工智慧、數位科技基礎建設、數位技能與工作、數位治理等四大主題，共提出了19份簡報，說明雙方數位經濟的相關政策，除加深台灣與歐盟間數位經濟政策的激盪與互動，雙方也都期待藉由為期兩日會議的討論基礎，繼續擴大與深化合作。

《中央社》報導，陳美伶指出，此次會議是一個非常成功的開始，經過約2日的馬拉松式會議，雙方已聚焦共同關切及欲了解的議題，且達成明年會議在台灣舉行的共識，相信屆時雙方能進一步討論及檢視執行成效。

陳美伶在會議中也提及，台灣與歐盟均高度重視數位革命所帶來的機會與挑戰，特別是歐盟提出數位單一市場（Digital Single Market）政策，期盼將歐盟所有會員國內部市場融合成為數位單一市場，恰與我國刻正推動數位國家‧創新經濟發展方案（DIGI+），期盼打造「數位國家、智慧島嶼」之發展目標不謀而合。

陳美伶指出，台灣與歐盟也都致力於更有效地運用數位技術，來管理與解決相關課題，相信藉由此一對話管道，雙方將可共同進行廣泛的思考與交流。

根據國發會，此次會議歐盟代表資通訊網絡暨技術總署長維奧拉（Roberto Viola）表示，台灣與歐盟的數位化政策前瞻思維及策略有諸多相通之處，並共享相同的價值，希望不久的將來雙方可再次在台北開啟更多面向的交流。

維奧拉指出，會議針對數位科技、產業數位化、AI發展策略、線上平台、資訊安全等領域進行深度交流，是加深雙方未來在數位經濟領域進一步合作嶄新的一頁。