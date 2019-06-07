端午節吃不夠印尼粽來湊！ 蘆州粽子博覽會有吃又有玩

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）端午節是國人傳統三大節日之一，為發揚並傳承文化習俗，蘆洲區公所特別於端午節當天選定國定古蹟蘆洲李宅（蘆洲區中正路243巷19號）規劃一系列適合親子同趣的應景節目，誠摯邀請市民朋友「端陽慶粽闔家歡-懷古童趣話蘆洲」。

另外有別以往蘆洲區公所將於活動當日隆重舉辦「粽子博覽會」，除邀請超過10國的新住民穿著傳統服飾參加活動外，現場也會展示例如北越的方形粽子、南越的圓筒狀粽子、把米及肉餡都煮熟再包竹葉的印尼粽以及長得像冰淇淋的緬甸粽等，五花八門讓人目不暇給，來一趟蘆洲讓您體驗多元文化的粽香之旅！

本次的應景節目也是一大賣點，民俗童玩活動有香包DIY、捏麵人、吉祥畫等；文化闖關活動有融合蘆洲特有神將文化的歡樂三太子、腳踏七星大樂粽、輦轎搖搖搖及午時水等，至於現場表演節目，蘆洲區公所精心安排小太陽舞蹈團、蘆洲國小弦樂團、Super sweet及舞台夢幻氣球秀等，內容精彩絕對讓您不虛此行。

最後，活動當天現場免收門票且免費發送1,000多顆粽子，蘆洲區公所也特別安排志工為市民朋友實境導覽，歡迎市民朋友在端午節當天來古色古香的國定古蹟蘆洲李宅欣賞精彩的表演節目、體驗民俗文化並品嚐應景美粽及認識其它異國粽，共度端午佳節。