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開齋節來了！ 家中有移工的朋友 這些小知識你一定要知道

為歡慶開齋節，地方政府舉辦系列活動，勞動部也邀請雇主與移工共同慶祝。

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/07 14:39
2018年開齋節資料照（圖/ 勞動部提供）

2018年開齋節資料照（圖/ 勞動部提供）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）今（108）年的伊斯蘭教開齋節慶祝活動開始囉！穆斯林人口占全球四分之一，開齋節是穆斯林重要的節日，就像是臺灣的過年。在臺灣有許多穆斯林移工引領期盼著開齋節的到來，而為歡慶開齋節，地方政府舉辦系列活動，勞動部也邀請雇主與移工共同慶祝。

今年開齋節後的第一個週末恰逢端午節連假，往年穆斯林移工會聚集於公共場所，例如：車站、公園等，也因為移工會搭乘火車、捷運等大眾運輸工具，預估車站內將湧入大量人潮。

為使民眾和移工都能歡慶過節，雇主可以提醒移工參與聚會活動時，留意乘車資訊及公共空間使用規範，安全、安心的過節，另節慶期間人潮眾多，也要注意自身安全，勞動部會透過廣播電臺的移工中外語節目，宣導聚會注意事項。

開齋節象徵圓滿完成齋戒，對於身處異鄉的移工，在開齋節與來自家鄉的朋友們聚會，以感受過節氣氛及溫暖，如同我們過年時與親朋好友聚會，因此，移工在公共場所聚會慶祝開齋節，請民眾能尊重不同國家的文化。

此外，移工朋友在家庭中、營造業及製造業等不同工作領域付出貢獻，雇主可以趁此節日向移工說聲開齋節快樂「EID MUBARAK」（伊的 穆巴拉克）以表達感謝，或者一同參與開齋節活動，共享節慶喜悅。

勞動部每年均有補助地方政府舉辦移工節慶活動，今年的歡慶開齋節活動期間訂於6月5日至6月9日舉辦，主要集中在印尼移工較多的臺北市、桃園市、宜蘭縣、基隆市等，甚至外島澎湖縣也有舉辦開齋節活動，活動以穆斯林的禮拜儀式為開場，共同祈福及禱告開齋日後都能得到心靈及精神上的滿足。
開齋節
勞動部
印尼
移工

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