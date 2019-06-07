美國正推動取消中國WTO「開發中國家」地位

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）外媒報導，美國政府與國會正在研議推動取消中國在世界貿易組織的「發展中國家」地位。

美國之音（VOA）報導，美國眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）在一場關於中國議題的智庫研討會上表示，美國國會正與政府共同努力推動取消中國在世貿組織（WTO）的「發展中國家」地位，也已與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就相關事情進行討論。

約霍表示，中國是世界第二大經濟體，建造了五艘航空母艦，並推動「一帶一路」在全球投資，此外，中國還發展太空科技，「這怎麼可能是發展中國家。」

世貿組織允許各會員國自我評定是否為「開發中國家」（包括「地度開發國家」）或「已開發國家」，許多經濟發展良好的國家至今仍主張自己為「開發中國家」，因為這樣一來便可享有世貿組織給予的「特殊與差別待遇」。

美國駐世貿組織大使習達難（Dennis Shea）去年在會議中指出台灣已承諾在未來世貿組織談判中，將不再主張「開發中國家」。

曾參與台灣加入世貿組織談判的行政院政務委員鄧振中當時表示，以「已開發國家」定位參與談判，將有助各國更瞭解台灣政策朝向自由開放的方向前進，並持相當開放體制與各國談判，應更有利台灣未來參與國際協商。