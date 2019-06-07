粽葉飄香慶團圓 新住民夫妻做香包甜蜜迎端午

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市政府家庭教育中心昨 (6)日與移民署新北市服務站合作舉辦「端午饗宴愛飄香-新住民夫妻共創愛的禮物」，邀新住民夫妻一起做香包迎端午，同時舉辦家庭教育講座，還有新住民講師分享臺灣與越南端午文化與習俗，現場和樂融融。

新北市政府家庭教育中心主任曹孝元表示，新住民來自不同國家，來到臺灣後會有許多適應問題，因此家庭扮演的角色極為重要，除了幫助新住民伴侶融入臺灣的家庭，做好婆媳溝通愛的橋梁外，也希望藉由瞭解另一半的傳統文化，夫妻互相分享、體諒與尊重，攜手共創幸福美滿的家庭婚姻。

臺灣傳統端午節時會舉行划龍舟比賽、吃粽子。越南人的端午節也叫做「殺蟲節」，要吃甜酒釀和酸果，意在除病殺蟲。當天除了夫妻一起手作香包，也提供家庭講座讓新住民夫妻可以理解與接納雙方的文化差異，學習溝通技巧，增進夫妻關係，也特別準備越南異國美食饗宴讓新住民回味「家」的味道。

學員王先生表示，覺得太太離家背景嫁給他，在臺灣的依靠只有他，因為語言、飲食習慣的不同，所以生活適應很辛苦，他會努力瞭解太太的需求，照顧疼愛她。

越南籍新住民太太阮氏則提到，今天可以吃到道地的越南美食真的很開心，也懷念我在越南的親人們，想跟他們說我在臺灣過的很好。