總統初選民調憂舞弊 羅文嘉：不會有這種事情發生！

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨總統初選首度納入手機民調，並採用手機與市話比例各5成，將於6月10至14日執行。民進黨6日下午邀請賴、蔡陣營雙方代表到黨中央查驗母體抽樣程式。民進黨秘書長羅文嘉表示，本次民調將從嚴辦理，並加入多道程序確認，雙方陣營皆已驗證完畢，不會有外界猜想的舞弊、掉包或是作假等情事發生。

民進黨中央昨（6）日下午進行查驗母體抽樣模式，在賴、蔡陣營代表見證下，抽出25套樣本，並將燒成光碟封存。

對於外界質疑抽樣會被做文章，包括搜集大量號碼，灌到抽樣母體等，會對民調結果造成影響，羅文嘉表示，抽樣母體的市話是基於1年前的電話簿，每一筆都經過檢查，並交由民調委員會確認，而手機號碼也是根據NCC最新一季手機核配表為基準，共有約2900萬筆號碼，不會有「灌電話」的可能。

此外，羅文嘉說明，民調抽樣結果將會存在民調公司的電腦中，而儲存民調結果的電腦內部將會是全空的，只會抓進光碟中要執行的資料，而光碟燒錄之後，現場人員會簽名、封存，證明不會被掉包。

有人質疑民調抽樣程式可能會對特定地區的電話較有利，羅文嘉也解釋，抽樣程式的原碼有程式專家進行測試，該程式也一直保留，程式設計有沒有問題，以後都可以檢查。

此外，執行系統的電腦都是斷網，並且電腦內部除了中央黨部給民調公司的資料外，不會有其他任何資料，屆時會再次檢查，不會出現「民調公司又另外暗藏其他抽樣系統」的疑慮。

6月14日民調結束後，黨中央會調閱通聯記錄，比對抽樣樣本，確認電話是否與撥出去的號碼一致，羅文嘉強調，「這是最好的證明」。

而對於外界質疑的訪員部分，羅文嘉解釋，民調公司與黨部都有自己的監測員，雙方都會派出觀察員現場跳聽，若發現「回答A，卻記錄成B」的情況，就暫停此位訪員，並回頭調閱錄音檔記錄，確認是否記錄錯誤，若此情況一再發生，將撤換該訪員。

羅文嘉對於外界擔心的「一人多隻號碼」或「家裡有多隻市話號碼」的情況表示，這沒辦法處理，但是由於手機抽樣母體的2900萬筆號碼，只會抽出1萬5000個樣本，手機號碼被抽到的機率只有萬分之5，而市話被抽到的機率是千分之1.9，機率非常低。

【 2020 總統初選民調抽樣解說】