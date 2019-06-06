【快訊】志玲姐姐死會了 與放浪兄弟AKIRA宣布喜訊

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）44歲台灣第一名模林志玲驚爆已於今（6）日登記結婚，對象是日本放浪兄弟成員AKIRA，今年37歲，雙方今晚分別在Facebook、微博和IG宣布喜訊，震驚粉絲。

AKIRA表示，2人是2011年共同主演舞台劇「赤壁 ~愛~」相識，去年底開始交往，更加深了雙方的堅定感情，認定對方是可攜手共度餘生的伴侶。志玲姐姐則表示，目前婚禮未定，但迫不及待與大家分享喜訊。據放浪兄弟所屬事務所表示，兩人今天已在台灣結婚登記，同時在東京都也提出結婚申請。

林志玲也在微博和IG貼出手寫信表示「愛與勇氣，我結婚了。有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福❤」。

林志玲6日大方宣布「我結婚了」。（圖／林志玲Instagram）

林志玲聲明全文如下：

我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我，跌跌撞撞，都兜轉轉後，不同的時空再相遇，在對的時間，讓我們看見愛情的模樣樣內心某個角落，逐漸築起不可取代的位置，值此年華決定執子之手，共組家庭。

有人說「愛情是一瞬間的禮物」，我想～需要勇氣、包容、無私、妥協、天真～才能將一瞬間化成一生的陪伴。我願意，一起去面對每一個未知，與每一次起伏～一同蛻變、茁壯。

勇敢地！讓未來到來，讓過去過去。大家的愛，孕育了我的成長。人生的無常裡，總有無限驚喜與美好的安排～只要你，相信。愛，無礙。我結婚了！也希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福。

志玲 敬筆 2019.6.6

林志玲6日在IG貼出手寫信表示「我結婚了」。（圖／林志玲Instagram）