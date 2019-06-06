北市府：連鎖超商咖啡廳騎樓禁菸 9月實施

新北市政府4月間宣布連鎖超商及咖啡店騎樓禁止吸菸，9月起將開罰。台北市政府衛生局長黃世傑今天在台北市議會答詢時表示，北市預定9月同步實施。

台北市議會下午召開市政總質詢，台北市長柯文哲率北市府各局處首長列席備詢。

民主進步黨籍台北市議員高嘉瑜質詢指出，她長期推動無菸人行道，新北市政府已要求連鎖超商、咖啡廳騎樓禁止吸菸，並在9月起開罰，但台北市目前還在評估，北市何時會執行？

黃世傑在答詢台上表示，北市自9月起除同步實施5家連鎖超商、3家連鎖咖啡廳騎樓禁菸，還會與另外7家連鎖咖啡廳業者座談、邀請加入，業者很有可能願意配合。

高嘉瑜進一步指出，北市雖然還未推動連鎖超商、咖啡廳前全面禁菸，但也應考慮吸菸者權益，是否可參考日本打造街頭戶外吸菸區的模式，或鼓勵業者配合設置吸菸區。

黃世傑說，台北市設有戶外吸菸區，但沒有像日本那麼普遍，主要還是要希望民眾可以建立守法習慣。

台北市衛生局健康管理科長林夢蕙受訪時表示，北市目前除7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、美廉社、星巴克、85度C、路易莎咖啡等連鎖業者，還有幾家連鎖咖啡業者也將於9月實施騎樓禁菸，但相關程序還在討論，預估屆時約共有2000家業者配合。

林夢蕙說，北市目前共有130幾個戶外吸菸區，會持續盤點；吸菸區也會在行人必經要道設置清楚標示，提醒注意。

新北市衛生局4月25日公布首波納入騎樓禁菸的連鎖超商及咖啡店，包括7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社及星巴克、85度C、路易莎咖啡等8家連鎖業者，9月1日起開罰，最高可罰新台幣1萬元。