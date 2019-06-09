0圓房租 日本「借」房子時代來臨

（台灣英文新聞 / 高梓根 綜合外電報導）日學者舞田敏彦近日在新聞週刊（Newsweek）日文版上，稱隨著日本人口減少而空屋率持續增長，日本未來有可能會迎來零房租時代。

舞田指出，在住房過剩的時代中，不確定未來的情況下便貸款買房，是很不理性的。

確實，屋子只要不住就會荒廢，而日本空屋率也不斷上升中。「不用房租，只要你來當空房的管理人就好」的時代或許真的會到來。

舞田並提出數據，指出不用錢就能租的房屋現在就已經存在了。根據2013年日本務省的《住宅土地統計》，共有35萬9700戶家庭居住於房租0圓的租屋，佔總體租屋家庭的2.00%。

而每一個縣的比率各有不同。比率最高的是岩手縣、福島縣、宮城縣（皆位於日本東北地區），分別有11.46%、9.76%、8.00%的0圓租屋戶。另外，離島的沖繩縣比率也高達3.2%。如果是以鄉鎮市級行政區來看，佐賀縣的基山町高達3成，島根縣的隱岐島也高達2成是0圓租屋戶。

2018年的統計數據（該數據5年一計）尚未公布，但舞田預測將會超過50萬戶0圓租屋戶。

往後，空屋只會越來越多。舞田認為，要如何有效利用這些空屋來滿足國民「住的權利」將會是政府新的課題。舞田主張根據1976年的《溫哥華人居宣言》，政府有義務保障人民居住的權利，只是這樣的主張在日本還未成為主流想法，僅37.6%的人認為提供國民住宅是政府的義務（台灣77.4%、韓國75.2%、委內瑞拉97.2%）。

舞田稱日本人對住的權利「意識薄弱」，並主張許多居住在城市部的年輕族群的收入有大半被房租佔掉的現象，是在剝奪他們住的權利且不正義的。舞田認為若日本對住的權利意識能上漲，並活用不斷增加的空屋，日本未來並非沒有可能邁入普遍0房租的時代。