期貨商、交易輔助制度、防制洗錢及打擊資恐宣導說明會

期交所表示，預計從 108 年 6 月 13 日開始， 於全國分區舉辦今年度 12 場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度 暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

期交所指出，為協助期貨業者充分瞭解 108 年度期貨商及期貨交易 輔助人內部控制制度標準規範修正暨為使期貨業者瞭解檢查機構查核 防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣， 俾利業者修正或強化相關措施，預定於 6 月 13 日起分別在臺北市、 新竹市、臺中市、臺南市及高雄市等地辦理 12 場「 期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範」 修正內容暨防制洗錢及打擊資恐相關議題宣導說明會。