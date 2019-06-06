新北市民廣場首展 朱銘大師「人間系列─科學家」

新北市教育局「美力系列活動」邀請朱銘大師「 人間系列─科學家」雕塑品於今(6)日在新北市民廣場正式開展， 其中首展萊特兄弟、達爾文及達文西3座從未發表過的作品， 另有十分受歡迎的愛因斯坦及牛頓雕塑，展期自今(6) 日起至7月11日，歡迎民眾踴躍到場參觀。

謝政達副市長表示，新北市藝術教育從小落實， 重視美感欣賞及創意展現的「美力」學習， 今年再度與朱銘美術館合作，將雕塑品移至新北市民廣場展出，以「 藝術即生活，生活即藝術」的概念， 讓學生及市民能就近欣賞大師作品，也啟發孩子們多元發展。

今日思賢國小20位的幼兒園學生在能仁家商學生巧手裝扮下， 扮演居禮夫人、蔡倫、阿基米德等古今中外的科學家， 並與謝政達副市長一起創意走秀， 同時大家揭開3座未發表作品的神秘面紗。

朱銘美術館長賴素鈴說：「萊特兄弟等3座作品為首次公開亮相， 很高興首先就來到市民廣場和新北市民見面， 期盼可以讓大家更了解朱銘老師，也歡迎大家有空到美術館走走， 欣賞美景及藝術品。」

本次展出的「人間系列」， 是朱銘大師以人間百態為主題的系列創作，以簡單的線條和五官， 生動地描繪出人間的多樣性及動態美感，而其中的「科學家」 的創作想法源自中國偉大科學成就，如造紙、活字印刷等， 並延伸至西方重要科學家及臺灣知名科學家，白色的外觀， 加上局部簡要妝點黑色的點與線條， 用單純的色彩傳達人物姿態的靜謐偉大， 並以巧思融合了藝術與科學。

教育局表示，6月舉辦美力系列活動， 將美感教育落實在城市的每一個角落。 本次展覽自6月6日持續到7月11日， 歡迎民眾來到市民廣場欣賞大師作品，並與「科學家」們拍照打卡， 另外也邀請到朱銘美術館、李梅樹紀念館、楊三郎美術館、 蘆洲李宅古蹟、世界宗教博物館、 人文遠雄博物館等15所公私立藝文場館，於6月響應「 免費市民日」活動，歡迎新北市民及學生免費參觀或體驗， 詳情請至臉書「新北市美力活動」粉絲頁查詢。