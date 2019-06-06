新北市民廣場首展 朱銘大師「人間系列─科學家」幼童創意變裝 (新北市政府教育局提供)
新北市民廣場首展 朱銘大師「人間系列─科學家」來賓合影 (新北市政府教育局提供)
新北市民廣場首展 朱銘大師「人間系列─科學家」謝副市長致詞 (新北市政府教育局提供)
新北市教育局「美力系列活動」邀請朱銘大師「人間系列─科學家」雕塑品於今(6)日在新北市民廣場正式開展，其中首展萊特兄弟、達爾文及達文西3座從未發表過的作品，另有十分受歡迎的愛因斯坦及牛頓雕塑，展期自今(6)日起至7月11日，歡迎民眾踴躍到場參觀。
謝政達副市長表示，新北市藝術教育從小落實，重視美感欣賞及創意展現的「美力」學習，今年再度與朱銘美術館合作，將雕塑品移至新北市民廣場展出，以「藝術即生活，生活即藝術」的概念，讓學生及市民能就近欣賞大師作品，也啟發孩子們多元發展。
今日思賢國小20位的幼兒園學生在能仁家商學生巧手裝扮下，扮演居禮夫人、蔡倫、阿基米德等古今中外的科學家，並與謝政達副市長一起創意走秀，同時大家揭開3座未發表作品的神秘面紗。
朱銘美術館長賴素鈴說：「萊特兄弟等3座作品為首次公開亮相，很高興首先就來到市民廣場和新北市民見面，期盼可以讓大家更了解朱銘老師，也歡迎大家有空到美術館走走，欣賞美景及藝術品。」
本次展出的「人間系列」，是朱銘大師以人間百態為主題的系列創作，以簡單的線條和五官，生動地描繪出人間的多樣性及動態美感，而其中的「科學家」的創作想法源自中國偉大科學成就，如造紙、活字印刷等，並延伸至西方重要科學家及臺灣知名科學家，白色的外觀，加上局部簡要妝點黑色的點與線條，用單純的色彩傳達人物姿態的靜謐偉大，並以巧思融合了藝術與科學。
教育局表示，6月舉辦美力系列活動，將美感教育落實在城市的每一個角落。本次展覽自6月6日持續到7月11日，歡迎民眾來到市民廣場欣賞大師作品，並與「科學家」們拍照打卡，另外也邀請到朱銘美術館、李梅樹紀念館、楊三郎美術館、蘆洲李宅古蹟、世界宗教博物館、人文遠雄博物館等15所公私立藝文場館，於6月響應「免費市民日」活動，歡迎新北市民及學生免費參觀或體驗，詳情請至臉書「新北市美力活動」粉絲頁查詢。