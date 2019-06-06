深化在地經營 北富銀南台中分行、中港分行全新改裝開幕

為深化社區經營，台北富邦銀行南台中分行及中港分行今(6)日重 新改裝開幕，台中市財政局副局長施德明也特別蒞臨指導， 期許南台中分行及中港分行能以嶄新面貌提供台中客戶更優質的服務 。開幕當天兩家分行除了結合端午節舉辦包粽子大賽、 端午說故事等多元客戶活動外，現場還免費發送香包和艾草菖蒲， 引發民眾熱情排隊潮，不僅帶動熱鬧的節慶氣氛， 更讓金融服務深入在地生活圈，與鄰里日常生活產生緊密聯繫。

北富銀表示，台中市近年隨著市區重劃和產業聚落的高速發展， 人口持續穩定成長，已躋身為全台第二大城市。 為強化分行在地經營實力，提供客戶更優質的服務， 北富銀特別針對南台中分行及中港分行進行改裝工程， 以最新硬體設備搭配人性化的動線調整， 讓民眾可以在更寬敞舒適的環境中享受高品質的金融服務。此外， 為呈現台中市在地特色， 分行內更以台中花博和台中文心森林公園為主題輸出巨幅牆面布置， 讓每位來行客戶都能欣賞到台中文化景緻之美。

配合端午節到來，中港分行特別舉辦了刺激熱鬧的包粽子大賽， 邀請客戶與員工一展身手，比拼包粽的速度和美感， 其中又以幾位阿嬤級的選手表現最驚人， 無論速度或質量都堪稱一絕，技壓全場； 員工組則因動作不熟練導致爆笑狀況不斷， 為現場添增不少歡樂氣氛。南台中分行重視文化紮根， 安排大哥哥大姊姊為鄰近的向陽幼兒園小朋友進行端午說故事活動， 透過一則則生動有趣的端午小故事， 陪伴孩子領略傳統文化的豐富多姿，共享溫馨美好的互動時光。

北富銀表示，「生活即金融、金融即生活」 是北富銀在地經營的願景，無論是過年的發財水、母親節的康乃馨、 端午的香包艾草或七夕的玫瑰與巧克力，凡民眾的重要節日， 北富銀都不缺席!希望透過貼心的服務讓金融更靠近民眾日常生活， 為客戶帶來更多便利與美好！