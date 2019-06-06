端午連假 中華電信MOD強片連發 票房破億《”大”人物》獨家首映

端午連假即將到來，中華電信MOD為客戶準備滿滿強片， 在中國賣破票房13億台幣、口碑爆棚的《”大”人物》 在中華電信「MOD/Hami Video首映會」獨家上架。NBA重磅賽事總冠軍第四戰， 由暴龍對決勇士，週六開打，端午連假可以放鬆賴在家裡不出門， 躲開各地擁擠人潮，打開電視MOD觀賞強檔電影、 NBA總冠軍賽，讓你端午假期精彩不間斷！



戲院看不到，MOD/Hami Video獨家首映破億強片《”大”人物》

MOD端午連假強檔電影連連，為持續提供客戶最精彩的影視內容， 首次推出「首映會」專區，搶先全台獨家播映國際強檔電影， 讓客戶打開MOD即可輕鬆觀賞戲院看不到的獨家好片。MOD「 首映會」首波主打全球票房13億台幣、口碑爆棚的《”大”人物》 ，知名影評人麥若愚強力大讚『精彩刺激的內容度超乎想像』。 卡司陣容包括《影》王千源、《港冏》包貝爾、《一齣好戲》王迅、 《我不是藥神》 王硯輝及台灣演員高捷等硬底子實力派巨星搏命演出。 除了首映電影外，還有由黃嘉千、小戽斗、喜翔主演， 探討老人安養問題的親情金馬好片《老大人》，與姜文、 彭于晏主演中國熱銷電影《邪不壓正》等多部獨家搶先上架電影， 讓MOD客戶獨享尊榮服務。

MOD觀賞路徑：MOD首頁>電影>院線直送

Hami Video觀賞路徑：Hami Video首頁>精選活動

大小朋友都愛看，《驚奇隊長》、《馴龍高手3》、《 樂高玩電影2》新片報到，客廳就是電影院

除了獨家首映強片， MOD在端午連假更提供多部適合闔家共賞的電影， 如漫威首部女英雄電影《驚奇隊長》、適合全家觀賞的夢工廠動畫《 馴龍高手1/2/3》，以及大小朋友都愛的《樂高玩電影1/2》 。預計6月底還會上架迪士尼經典動畫改編真人電影《小飛象》。 MOD讓客戶以最經濟消暑的方式，把客廳變成全家的電影院！

訂閱路徑：MOD首頁>電影>單點電影

端午連假，NBA重磅賽事來襲，總冠軍戰 第四戰週六開打

NBA今年總冠軍賽自5月31日開打，第四戰暴龍對決勇士， 將於6月8日(六)早上9:00登場，暴龍隊展現北方王者韌性， 而連霸帝王勇士隊則陷入傷兵麻煩， 由於今年賽季暴龍的戰績比勇士出色，究竟誰能勝出， 本場比賽備受球迷注目，敬請鎖定MOD/Hami Video愛爾達體育1台。此外，球迷還可以在MOD「 NBA專區」回顧完整賽事與花絮短片， 並能追蹤喜愛的球隊和球星， 快邀約好友一同觀賞令人熱血沸騰的NBA總冠軍賽！

MOD觀賞路徑：MOD首頁>運動>NBA

Hami Video觀賞路徑：Hami Video首頁>分類>運動

註：以上內容實際上架、播出日期，依MOD/Hami Video平台公布為準，賽事實際播出時間依頻道公布為準