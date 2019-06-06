端午連假 中華電信MOD強片連發 票房破億《”大”人物》獨家首映

端午假期超精彩_口碑爆棚票房破億《大人物》mod、hami_video獨家首映 (中華電信提供)
端午連假即將到來，中華電信MOD為客戶準備滿滿強片，在中國賣破票房13億台幣、口碑爆棚的《”大”人物》在中華電信「MOD/Hami Video首映會」獨家上架。NBA重磅賽事總冠軍第四戰，由暴龍對決勇士，週六開打，端午連假可以放鬆賴在家裡不出門，躲開各地擁擠人潮，打開電視MOD觀賞強檔電影、NBA總冠軍賽，讓你端午假期精彩不間斷！
戲院看不到，MOD/Hami Video獨家首映破億強片《”大”人物》
MOD端午連假強檔電影連連，為持續提供客戶最精彩的影視內容，首次推出「首映會」專區，搶先全台獨家播映國際強檔電影，讓客戶打開MOD即可輕鬆觀賞戲院看不到的獨家好片。MOD「首映會」首波主打全球票房13億台幣、口碑爆棚的《”大”人物》，知名影評人麥若愚強力大讚『精彩刺激的內容度超乎想像』。卡司陣容包括《影》王千源、《港冏》包貝爾、《一齣好戲》王迅、《我不是藥神》王硯輝及台灣演員高捷等硬底子實力派巨星搏命演出。除了首映電影外，還有由黃嘉千、小戽斗、喜翔主演，探討老人安養問題的親情金馬好片《老大人》，與姜文、彭于晏主演中國熱銷電影《邪不壓正》等多部獨家搶先上架電影，讓MOD客戶獨享尊榮服務。
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大小朋友都愛看，《驚奇隊長》、《馴龍高手3》、《樂高玩電影2》新片報到，客廳就是電影院
除了獨家首映強片，MOD在端午連假更提供多部適合闔家共賞的電影，如漫威首部女英雄電影《驚奇隊長》、適合全家觀賞的夢工廠動畫《馴龍高手1/2/3》，以及大小朋友都愛的《樂高玩電影1/2》。預計6月底還會上架迪士尼經典動畫改編真人電影《小飛象》。MOD讓客戶以最經濟消暑的方式，把客廳變成全家的電影院！
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端午連假，NBA重磅賽事來襲，總冠軍戰 第四戰週六開打
NBA今年總冠軍賽自5月31日開打，第四戰暴龍對決勇士，將於6月8日(六)早上9:00登場，暴龍隊展現北方王者韌性，而連霸帝王勇士隊則陷入傷兵麻煩，由於今年賽季暴龍的戰績比勇士出色，究竟誰能勝出，本場比賽備受球迷注目，敬請鎖定MOD/Hami Video愛爾達體育1台。此外，球迷還可以在MOD「NBA專區」回顧完整賽事與花絮短片，並能追蹤喜愛的球隊和球星，快邀約好友一同觀賞令人熱血沸騰的NBA總冠軍賽！
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