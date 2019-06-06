八里柚聯名霞海城隍文化季 一日體驗遊程開跑

農友(黃阿發)與柚子(套果)合影 (新北市政府農業局提供)
農委會主委與農友及學童合照 (新北市政府農業局提供)
對於合夥經營農場模式感到新穎 (新北市政府農業局提供)
八里文旦柚108年與霞海城隍廟聯名合作，於6月15日推出一日體驗遊程，當象徵喜氣的心型幸福柚，遇上為人們帶來幸福的霞海城隍廟月老，讓每位參加者都幸福洋溢，歡迎喜愛農事體驗的朋友們把握機會報名，體驗在地農業及傳統文化旅程。
新北市今年推出「新北稼日蒔光」，整合新北市具有特色的自然及農業地景，提供民眾全新的農業體驗；每年5月至6月文旦柚成熟前的時節，農民會視當年的氣候條件與柚子實際生長情況，根據各自的栽培經驗為柚子套上果套，不僅可以幫助減少蟲害發生，也讓果實成長得更加香甜飽滿。今年不僅提供套果體驗，更與「霞海城隍廟文化季」聯名合作，推出幸福柚一日體驗遊程，帶領民眾回到八里柚故鄉，了解柚子成長過程，體驗新北特有的稼日蒔光。目前正值綠竹筍產季，午餐提供在地農村風味餐，以黃金筍、文旦柚及特色菜餚為主軸，讓民眾以「食」來認識八里的農業特色；在柚子成熟後，農民會以宅配方式回寄5斤的文旦柚，體驗活動充實又實惠！套果體驗結束後，還有豐富的「霞海城隍廟文化季」系列活動，6月周末假日還沒有排定哪裡玩的情侶朋友們，歡迎一同來參加體驗，向月老祈求姻緣早成，感受滿滿的幸福。
八里區農會理事長蔡秋煌表示，霞海城隍廟佇立於大稻埕已經有百年歷史，108年文旦柚行銷特別與城隍廟聯名合作，柚子套果的時節正好是觀察柚子成長歷程的最佳時機，邀請民眾到假日到八里感受在地濃濃的人情味，享受在地特色食材組成的農村風味餐後，到「霞海城隍廟文化季」走走，現場有展覽、演出、城隍乘龍舟、講座、導覽、店家串聯等，體驗多元豐富的文化饗宴。
新北市農業局表示，八里區為新北市文旦柚最大產地，種植面積約225公頃，文旦柚約在每年2月至3月萌發新芽，3月至4月開花，5月至6月為柚子套上果套，8月至9月進入採收期，今年特別結合霞海城隍廟文化季活動，讓民眾享受不一樣的「新北稼日蒔光」，詳細活動行程可至「新北稼日蒔光」臉書粉絲團查詢，或電洽八里區農會(02-2610-2996)詢問。