八里柚聯名霞海城隍文化季 一日體驗遊程開跑

八里文旦柚108年與霞海城隍廟聯名合作，於6月1 5日推出一日體驗遊程，當象徵喜氣的心型幸福柚， 遇上為人們帶來幸福的霞海城隍廟月老，讓每位參加者都幸福洋溢， 歡迎喜愛農事體驗的朋友們把握機會報名， 體驗在地農業及傳統文化旅程。

新北市今年推出「新北稼日蒔光」， 整合新北市具有特色的自然及農業地景，提供民眾全新的農業體驗； 每年5月至6月文旦柚成熟前的時節， 農民會視當年的氣候條件與柚子實際生長情況， 根據各自的栽培經驗為柚子套上果套，不僅可以幫助減少蟲害發生， 也讓果實成長得更加香甜飽滿。今年不僅提供套果體驗，更與「 霞海城隍廟文化季」聯名合作，推出幸福柚一日體驗遊程， 帶領民眾回到八里柚故鄉，了解柚子成長過程， 體驗新北特有的稼日蒔光。目前正值綠竹筍產季， 午餐提供在地農村風味餐，以黃金筍、文旦柚及特色菜餚為主軸， 讓民眾以「食」來認識八里的農業特色；在柚子成熟後， 農民會以宅配方式回寄5斤的文旦柚，體驗活動充實又實惠！ 套果體驗結束後，還有豐富的「霞海城隍廟文化季」系列活動，6月 周末假日還沒有排定哪裡玩的情侶朋友們，歡迎一同來參加體驗， 向月老祈求姻緣早成，感受滿滿的幸福。

八里區農會理事長蔡秋煌表示， 霞海城隍廟佇立於大稻埕已經有百年歷史，108年文旦柚行銷特別 與城隍廟聯名合作， 柚子套果的時節正好是觀察柚子成長歷程的最佳時機， 邀請民眾到假日到八里感受在地濃濃的人情味， 享受在地特色食材組成的農村風味餐後，到「霞海城隍廟文化季」 走走，現場有展覽、演出、城隍乘龍舟、講座、導覽、店家串聯等， 體驗多元豐富的文化饗宴。

新北市農業局表示，八里區為新北市文旦柚最大產地，種植面積約2 25公頃，文旦柚約在每年2月至3月萌發新芽，3月至4月開花， 5月至6月為柚子套上果套，8月至9月進入採收期， 今年特別結合霞海城隍廟文化季活動，讓民眾享受不一樣的「 新北稼日蒔光」，詳細活動行程可至「新北稼日蒔光」 臉書粉絲團查詢，或電洽八里區農會(02-2610-2996) 詢問。