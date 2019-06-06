日媒產經專欄：美中貿易戰 習政權成「集體無責任」體制

（台灣英文新聞 / 高梓根 綜合外電報導）美中貿易戰開打如火如荼，中國官方媒體對美國大肆抨擊，營造出全民抗美的氣氛。然而，日媒產經新聞的China Watch專欄作家石平卻指出一個不可思議的現象，在這場將左右中國國運的大事件下，中國共產黨卻陷入了「集體無責任」的狀態。

隨著美國決定對中國2,000億美元的貨品課徵制裁關稅，美中貿易戰的火力不斷升級。石平卻指出一個不可思議的現象，即身處整場風暴中央的中國最高領導人習近平，對於美中貿易協議決裂的問題，自始至終保持著完全的沉默。

習近平對美中貿易協議所發表最後的言論，是2月15日與訪問北京的美國代表團會談後時，稱「取得重要進展」並「珍視和川普的良好工作關係，願和他通過各種方式保持聯繫」。

石平表示，習近平只有在貿易協議進展順利時，才會發表言論攬功，而一旦協議決裂便宛如不關己事似地「旁觀」。

如今美中貿易戰已對中國經濟以及民生帶來諸多影響和打擊，尤其是華為已來到攸關公司存亡的關頭。而致使美中貿易協定破局的習近平本人，卻不曾公開發表任何言辭，對中國民說明情事，或是對受害民間企業及華為做信心鼓舞的談話。石平評論「彷彿事不關己的態度，一國最高領導人竟然可以這麼無責任感。」

而石平接著表示，無責任感的不只是習近平，李克強首相等決策團隊也是。石平稱「他們對整件事採取隔岸觀火的態度」，「甚至是以『活該啦』的心態在遠遠眺望習近平的挫敗。」

在這場左右中國國運的貿易戰爭中，在無責任感的最高領導人的獨裁下，整個中共的統治集團也陷入了「集體無責任狀態」。石平直稱這是中共政權成立以來最大的內部危機。

在美中貿易戰中節節敗退的中國，開始有對美國禁止輸出稀土做為報復手段的聲音。石平對此則認為，中國若是真的使出這道殺手鐧，只會造成美中貿易戰進一步激烈化。「（動用稀土禁運的話）中國經濟的崩潰只會來得更早。」