友邦吉里巴斯訪團參觀義美工廠 促雙邊經濟合作與交流

(台灣英文新聞/ 李文潔 採訪報導)我國南太平洋友邦吉里巴斯(The Republic of Kiribati)參訪團今(06)日造訪位於桃園南崁的義美食品觀光工廠,除了參觀義美各項食品生產過程,參訪團員大讚義美對食品安全的堅持,並表示希望透過此行促進雙方貿易合作、拓展商機。

本次參訪團由吉里巴斯共和國商工部(Industry and Cooperatives of the Republic of Kiribati)部長Atarake Nataara領軍,包括商工部次長 Toani Takirua、駐台大使 Tessie Eria Lambourne等。一行人對於台灣人的熱情印象深刻。

部長Atarake Nataara表示,本次來台主要是為了參訪台廠,並且就加強雙邊未來貿易合作進行協商。訪團也帶來吉里巴斯國內由椰子製作而成的糖漿,糖漿呈現深褐色濃稠狀,味道香醇,由於手工製作繁瑣,製作時需維持特定溫度,目前還未對外發售。

負責接待的義美聯合電子商務股份有限公司總經理程豫台表示,此糖漿味道濃郁,且製作過程相當重視食品安全,與義美一直以來秉持的「Food Safety First」不謀而合。

在義美歷史文物館與禮品中心,訪團認識了義美多項產品與公司發展歷程。誕生於1934年的義美食品,從小型食品店一躍成為今日的國際食品大廠。歷經84年的成長,如今義美商品琳瑯滿目,從餅乾、蛋糕、麵包,到高品質食用油、生機食品等應有盡有。

參訪團前往西點麵包廠,參觀義美為國內連鎖速食店代工生產麵包的流程。工廠生產線24小時運作,每小時能製作15, 000個馬芬麵包,此工廠每日為全國各地的麥當勞提供馬芬麵包。

來賓參訪義美西點麵包廠(圖/ 台灣英文新聞 李文潔拍攝)

接著訪團一行人行至義美引以為豪的食安實驗室,一窺該公司如何透過精密儀器進行各項實驗、檢測,確保產品達到最高食安標準。貴賓接著造訪義美食品安全實驗室,暸解義美如何嚴格控管原物料及食物。

吉里巴斯共和國商工部部長Atarake Nataara參訪後大讚義美對食安的重視,並盼未來能與義美有更多實質上的雙邊合作,促進經濟發展。編織是吉里巴斯特有產業,本次參訪團也帶來一份小禮物,是以椰子樹葉為材料,由國內婦女手工編織而成的扇子,精美而不失吉里巴斯民族特色。

由吉里巴斯參訪團贈送的禮物(圖/ 台灣英文新聞 李文潔 拍攝)