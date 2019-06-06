登革熱防治 環保署：環境髒亂導致病媒蚊蟲孳生者可罰6000元

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）今年登革熱疫情嚴峻，環保署今（6）日表示，澈底清除孳生源是登革熱防治的根本，民眾主動檢視、清除積水容器，若因環境髒亂或置放積水容器導致病媒蚊蟲孳生，可處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

依據疾管署資料，截至6月5日已累計本土病例15例，境外移入病例也達到155例，是近10年同期最高。環保署表示，登革熱防治最重要是對於環境中所有的積水或可能積水的病媒蚊孳生場域，以清除、減量、封填等等方法，降低孳生源。因此登革熱防治工作必須全民一起來。

呼籲民眾仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生及感染登革熱的風險。

都市農園儲水容器加掛細網。（圖／臺北市政府環保局提供。）

此外，專家學者發現，高風險地區監測結果顯示病媒蚊密度於 5 月後開始持續增加，且有降雨後暴增的現象。由於近期陸續受鋒面影響，各地均有降雨情形，降雨後孳生源清除工作刻不容緩。

環保署除了持續宣導民眾「容器減量」及「巡、倒、清、刷」，各學校應加強清理環境，尤其教室頂樓、排水溝渠等。

各地方環保局將對於登革熱高風險點，包括市民農園、資源回收戶、空屋、戶外堆積廢輪胎、營建工地等加強稽查，環保署環境督察總隊北、中、南3區環境督察大隊亦將加強複查；如有因環境髒亂或置放積水容器導致病媒蚊蟲孳生，將依廢棄物清理法取締告發，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。