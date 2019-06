台灣美國事務委員會揭牌　蔡英文：台美關係新里程碑

(台灣英文新聞/鄧佩儒 台北報導)上週宣布正式更名為「台灣美國事務委員會」的原「北美事務協調委員會」今(6)日在總統蔡英文、美國在台協會處長酈英傑等台美官員的見證正式揭牌。

蔡總統致詞時表示,在《台灣關係法》(Taiwan Relations Act)立法40週年的這一年,「透過雙方累積的互信和默契,我們以實際行動,為台美關係創下新的里程碑。」

蔡總統也強調,「民主對我們來說不是一個口號,而是人民的生活方式、也是維護人民尊嚴的基本價值」,基於對民主價值的共同承諾,她將確保台美關係穩健前進,並一起推動更自由、開放的印太區域。

台灣美國在1979年斷交,美國當時依據《台灣關係法》成立美國在台協會(American Institute in Taiwan)作為執行美國政府和台灣相關事務的代表機構,而台灣隨後也設立北美事務協調委員會作為美國在台協會的對應機構。

不過,雖然美國在台協會台北辦事處功能如同在台大使館,台灣政府在美國的駐處則是駐美國台北經濟文化代表處(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States)。

酈英傑(Brent Christensen)則以全程中文致詞表示,期待在台灣美國事務委員會這個新名字之下,繼續台美雙方合作關係,「我們相信TCUSA這個名字更精確地反映這一機構在深化及強化美台友誼方面,日復一日所做出的貢獻。」

外交部在5月25日透過新聞稿,宣布台灣美國事務委員會(Taiwan Council for U.S. Affairs)更名一事,表示更名是經過台美雙方不斷協調及共同努力達成的「共識」,新的名稱將能更切實反映實質業務及台美關係內涵。

更名的消息是在國家安全會議秘書長李大維訪問美國並在華盛頓會見美國國家安全顧問波頓(John Bolton)之後發布,這也是兩國國安首長在1979年斷交後首次會見。今日也出席揭牌典禮的李大維,則是婉拒回答媒體關於他與波頓會面的提問。