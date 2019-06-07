美前副檢察長：宗教自由不彰　中國人道罪行應受懲治

傅希秋是名美國英雄。30年前九死一生逃離天安門事件後，先是在中國入監服刑，又逃至香港，然後20年前輾轉以難民身分抵達美國。現在，他透過德州密德蘭的非營利組織「對華援助協會（ChinaAid）」，向世界大力地宣揚自由的理念。

但最讓傅希秋掛心的，是依然在他的母國受苦的中國基督徒、藏傳佛教徒以及維吾爾族穆斯林。他可比是現代的保羅里維爾（Paul Revere，美國獨立戰爭時期的愛國者），在美國及世界各地敲響警鐘，提醒世人在習近平及中國共產黨無情的統治下日益加劇的宗教壓迫。教堂被拆毀，十字架被拿下，教會的負責人相繼遭逮捕。在共產黨對宗教的打壓下，18歲以下的孩童是禁止接受任何宗教教育的，就算是毛澤東時代也不曾如此極端。

對於宗教自由，傅希秋是個孜孜不倦的提倡者。他是台灣國際宗教自由論壇（Taiwan International Religious Freedom Conference）的主要發起人，該論壇今年五月底到六月初在台北舉行，有超過來自23個國家的官員及人權倡議者共襄盛舉。他們傳達出一個重要的訊息，也是《聯合國憲章》及《世界人權宣言》的重要精神：人人都享有基本人權自由及尊嚴，從宗教自由開始。

台灣總統與副總統向與會者致詞時，指出了當前中國打壓的危機。與會代表也再度對中國迫害上百萬名維吾爾人等暴行，進行嚴厲的譴責。包含一名BBC記者以及一名居住在倫敦的美國作家，來自多個國家的記者及調查者們，突破共產黨的消息封鎖，一同拼湊出中國強摘維吾爾囚徒器官的始末。即便控訴如此駭人行為的罪行的證據相當可信，但北京政府仍只是承認過去有過這樣的事，而否認現在還有如此的行為。論壇中再度證明中國共產黨公然地向世界撒謊，更犯下最違反人性的罪行。

另外，論壇也呼籲美國紅十字會對不斷擴張的維吾爾族集中營展開調查，並讓因為這場二戰以來規模最大的集體拘留而分離的家庭迅速重聚。

目前，面對中國如此欺凌這個少數民族，美國國會不只正考慮透過立法來譴責如此野蠻且營利的行為，還打算再增加經濟制裁的力道。透過貿易關稅和經濟制裁懲戒中國商業上的惡行是一回事，但共產中國所犯下的反人道罪行，應該要受到別的懲戒以及矯正措施。

如論壇所強調，中國照舊支持著惡名昭彰的金正恩政權。在北韓，擁有一本聖經會被處以酷刑及死刑。論壇中，一名勇敢的脫北者訴說著自己在被中國遣返北韓後，被迫零麻醉地進行妊娠晚期墮胎的經歷。所幸，她終於再次逃離金家政權的魔爪，並能以無畏的勇氣面對殘酷的政權，說著她動人的故事。

其他人可能就沒那麼幸運了。每年，有上千名脫北者被中國政府送回平壤。而中國政府明明知道，一旦這麼做，等待著脫北者的命運，就算最好，也是強制勞動和對基本生活需求的剝奪。

論壇在六月1日發布《維吾爾宗教自由宣言》。台灣的副總統陳建仁主持會場，而對華援助協會的主席道格羅賓森（Doug Robison）則對著屏氣凝神的聽眾們，複誦著宣言的條文。

台灣雖然是個活在中國陰影下數十年的小島國，勇敢而富有創業精神的台灣人卻呼吸著自由的空氣。這場在台灣舉辦的論壇及民選正副總統大膽的言辭，都向北京訴說著真相，訴說著一場不屈不撓為爭取基本人權的長征。那份自由的精神被記錄在宣言的結語之中，並繼續推動著論壇不遺餘力地譴責侵犯維吾爾族人宗教自由的一切惡行。

隨著天安門事件30週年的到來，民主及人權終將在中國萌芽的希望顯得愈發渺茫而不切實際。而同時，台灣活躍的民主社會及珍惜包含宗教自由的人權精神，繼續在南海興旺茁壯。

本文由美國前副檢察長、獨立檢察官Ken Starr撰寫。