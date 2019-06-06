無塑海洋教育 互動app帶領下一代成為保護地球的小尖兵

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）每年流入海洋的塑膠垃圾足以環繞地球4周，太平洋垃圾島相當於44個台灣大，約160萬平方公里大小的海漂塑膠垃圾。世界知名的聚合物生產公司研發雙語故事互動app，期許用故事一點一滴的教育孩子也可成為保護環境，保護地球的一份子。

身為「消除塑膠廢棄物聯盟」的創始成員之一，科思創全球永續發展負責人韓思樂博士表示：「環境中的塑料污染是我們這個時代最大的挑戰之一，藉由將實體繪本變成一個充滿互動的故事app，我們希望可以用更有趣與永續的方法將孩子帶入故事情境中，向下一代與孩子們灌輸減量、再使用與回收，及廢棄物管理知識。」

「用愛讓世界更精彩：小小地球守護者的奇幻冒險」故事app利用讓孩子參與其中的互動方式，引領孩子關注海洋垃圾所會帶來的破壞性影響。（圖／台灣科思創）

韓思樂博士相信只要我們所有人攜手合作，我們就有機會做到高校的廢棄物管理，並透過教育來杜絕垃圾流入海洋。

「用愛讓世界更精彩：小小地球守護者的奇幻冒險」故事app利用讓孩子參與其中的互動方式，引領孩子關注海洋垃圾所會帶來的破壞性影響，並期待透過有趣的活動，鼓勵孩子透過行動來守護我們的海洋，並提供浸潤式閱讀功能，讓孩子們輕鬆學習新字詞。

呼應2019世界海洋日主題: 「塑料污染危機」，「用愛讓世界更精彩：小小地球守護者的奇幻冒險」環境教育app，可透過Apple Store和Play Store免費下載，並由包含卜凱蒂及呂學涵在內的知名英語舞台劇演員為此app帶來最精采的聲音演出；完成守護地球承諾與著色作品的孩子也將有機會獲得一個特別小禮物。

完成守護地球承諾與著色作品的孩子也將有機會獲得一個特別小禮物。（圖／台灣科思創）