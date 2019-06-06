擅關普悠瑪ATP過彎飆141公里 司機員尤振仲過失致死起訴

去年10月台鐵普悠瑪宜蘭翻車事故案，宜蘭地檢署今天偵結，認定司機員尤振仲擅自關閉ATP，行經肇事路段竟以時速141公里高速過彎導致死傷慘重，依過失致死罪起訴。

台鐵第6432次普悠瑪去年10月21日下午4時49分，行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌翻覆，事故現場一片狼籍，零件散落四處，車廂不僅撞破一旁圍牆和電桿，整輛列車更呈現W字型，造成18人死亡、116人受傷。

檢方表示，事發當時新馬站過彎限速為時速75公里，但肇事列車卻以近2倍時速140公里高速過彎導致出軌翻覆造成多人死傷，加上ATP（列車自動防護系統）遭司機員關閉未作動及ATP遠端監視系統未連線也是事故發生原因。

檢方指出，司機員尤振仲於案發當天下午4時16分在宜蘭縣大里站與大溪站間，不僅違反台鐵局規定擅自關閉ATP且未即時向行車調度員通報，另未依規定在下一站（頭城站）重新啟動ATP，且一再錯過重啟ATP機會。

檢方表示，尤振仲從羅東站發車後，竟推拉電門至時速140公里的列車極速電位，行經肇事路段時又未理會速限75公里規定，當天下午4時49分，以時速141公里行經新馬站月台前彎道，導致列車出軌翻覆釀成重大傷亡。

檢方指出，時任台鐵局機務處柳姓副處長未將ATP遠端監視系統列入驗收程序，導致供應商「日本車輛製造株式會社」未把ATP遠端監視系統連接乾接點因而系統未作動。

另外，檢方表示，時任台鐵局綜合調度所吳姓所長在試車測試期間，未將ATP遠端監視系統是否合乎傾斜式電聯車購車規範列入缺失改善項目，且從103年起至案發前，司機員累積通報600多筆ATP故障紀錄，始終未予聞問，使得ATP遠端監視系統雖已建置卻形同虛設。

宜蘭地檢署歷經7個多月調查，傳訊相關被告、證人及鑑定人逾340人次並調取相關資料後，依過失致死罪，起訴柳姓副處長、吳姓所長和尤振仲等3人。

另外，檢方表示，前台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身等16人則予以不起訴；而前交通部長吳宏謀等人遭民眾告發涉犯過失致死、公務員廢弛職務釀成災害等罪嫌，檢方認定，無具體事證足以證明吳宏謀等人長期蓄意放任危險發生，而有公務員故意廢弛職務釀成災害情形。