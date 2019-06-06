別讓金委員長不開心！北韓大會操公演下週起休演

（台灣英文新聞 / 高梓根 綜合外電報導）專門營運北韓旅遊的高麗旅遊（Koryo Tours）昨（5）日在推特上發布消息，指北韓大會操公演「人民的國家」將於下週起休演，據說與金正恩不喜歡表演內容有關。

今年北韓的大型大會操藝術公演「人民的國家」於3日起在平壤開幕公演，北韓首領金正恩也有到場參觀。

而4日北韓中央通訊社報導，金正恩在公演後嚴厲批評製作團隊，稱團隊對工作毫無責任感，但未具體說明是哪個環節讓金正恩不喜歡。

而包含高麗旅遊等多家從事北韓旅遊的旅行社，都紛紛在昨日發文指該公演自下週起休演，復演時間未定。