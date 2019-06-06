一場有如「俄羅斯輪盤」賭局的總統初選

(台灣英文新聞/政治組 報導) 「越戰獵鹿人」（The deer hunter)是一部1978年好萊塢史詩戰爭電影，由勞勃狄尼洛、梅莉史翠普等人主演。片中最驚悚的情節就是美軍戰俘被迫玩「俄羅斯輪盤賭」的死亡遊戲。

台灣民意基金會董事長游盈隆，今(6)日上午在臉書po文指出，民進黨總統初選下周將用民調決勝負，一連五天從禮拜一進行到禮拜五晚上(6/10~6/14)。民調結果令各方高度關注。

過去半年，游盈隆密集觀察總統初選的相關民意動態，對台灣選民的政治預存傾向有相當掌握。但因529民進黨決議臨時修改民調辦法，改變原有遊戲規則，再加上610民調前，蔡賴雙方的激烈攻防，他認為

這次總統初選民調，在很大程度上，已經成為一場「俄羅斯輪盤賭」，非常恐怖，因為民調結果具高度不確定性。

他也分析其中原因。包括

首先，將純手機族納入政黨初選民調，在台灣是破天荒第一次，也是全世界的第一次；最主要理由是初選參選人蔡英文認為這樣她比較有利。並非因為台灣手機民調技術已臻成熟，完全是形勢所迫，狗急跳牆，期待亂中取勝。

第二，台灣民調或市調，從開始到今天，大都使用家戶電話。原因除了現階段「全家戶電話」的CATI仍能準確反映民意外，就是成本因素。因為手機民調或市調費用昂貴，所以台灣企業界很少願意花錢，政黨、政府也不會，民調公司本身更不可能主動去做。

第三，近期有媒體披露了所謂「手機/市話各佔一半」的民調，大肆炒作新聞。但沒有一家做過「手機/市話各佔1500份，總數三千」的調查。已見諸報導的，有手機佔一半，但只有550、800、1100，從來沒有1500的，原因很簡單，就是太貴了。畢竟要炒新聞，也要考慮成本。

至於參選雙方陣營有沒有做呢？游盈隆說他很清楚賴陣營沒做，但蔡陣營呢？根據合理推測，應該也沒做，畢竟就算是現任總統，資源也不是無限的。就算曾做過一次、兩次，就能掌握全盤局勢，高枕無憂嗎？

正因為台灣沒有任何人或機構真正做過手機/市話各佔1500，總數三千的民調，再加上手機民調陷阱很多，電話會打去哪裡，無法掌握，蔡賴陣營的最後攻防和衝刺等等不確定因素，都讓這一次總統初選成為「俄羅斯輪盤賭」。下周民調決勝負，誰將出線？大家只能繼續看下去。