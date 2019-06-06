中俄首腦會談 普丁：兩國關係達史上最好

（台灣英文新聞 / 高梓根 綜合外電報導）俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平，昨（5）日於莫斯科進行會談，會談後發表共同聲明，指兩國深化戰略合作關係，並針對美國發表多項抨擊。

普丁表示「近年中俄兩國關係達史上最好。在主要國際問題上，兩國的立場基本一致。」

自從歐美對俄羅斯實施經濟制裁後，中俄兩國間的貿易便大幅增長，去年達1,000億美元，為歷史最高。會談後兩國更提及將設立10億美元的共同科研基金。

共同聲明除了對美國制裁伊朗表示「反對任何一國單方面地實施經濟制裁」，又指美國肆意破壞INF（中程飛彈條約）體制將「招致軍事擴張、破壞世界安定」。

在美國宣布成立宇宙軍一事上，中俄兩國主張「成立國際條約限制太空軍備的發展」。在委內瑞拉以及北韓問題上，共同聲明也分別主張「不干涉內政原則」及「保證北韓體制」等。最後，更譴責美國的貿易政策是「保護主義」。

會談後，習近平另外放話「中俄作為聯合國安理會常任理事國，將繼續同國際社會一道，堅定捍衛以聯合國為核心、以國際法為基礎的國際體系，維護多邊貿易體制」。

本月底大阪G20在即，與美國在經濟、軍事、政治等領域加深對立的中俄兩國，在此刻進行首腦會談並發表聲明，足顯兩國欲共同和美國對抗的立場。