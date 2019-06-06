亞洲生技大會台北7/24登場 聚焦生醫、人工智慧

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）全球BIO總裁葛林伍德(Greenwood)與台灣生物產業協會(Taiwan BIO) 理事長李鍾熙，及行政院政務委員吳政忠6月4日在美國共同宣布， 2019年亞洲生技大會(Bio Asia – Taiwan ) 將「以生物科技帶動下一波經濟發展」為題，預計7月24日至28日在台北舉辦。

葛林伍德表示，Bio Asia首度在台舉辦，將為亞洲生物科技發展推向另一新里程碑。由於台灣在資通訊及電腦科技早已是世界重鎮，而隨著生物科技的發展，未來許多革命性生醫產品，將需要結合人工智慧(AI)與大數據應用，因此台灣在生技產業發展將扮演獨特角色。

他還說，台灣生技月BIO Taiwan已經舉辦了16年，有十分穩固而堅強的基礎，相信這次全球BIO與Taiwan BIO的合作，定能將亞洲生物科技帶向下一波高潮。屆時他也會親自來台參加亞洲生技大會，期待各國生技界代表們七月底在台灣見。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，Bio Asia首度在台舉行，吸引了許多國家組團參與盛會，目前已有18個國家設立國家館參展，包括美國、加拿大、英國、瑞士、義大利、韓國、印度、泰國、新加坡、菲律賓等國，而參與的國外廠商數即將超過70家，包括許多跨國大藥廠及重要醫學中心均積極參加展出。目前1,700個攤位已全數額滿，共有超過600家公司參展。

行政院吳政忠政務委員表示，台灣將透過亞洲生技大會之主辦，積極強化台灣生技研發能量及國際鏈結，展示在新藥、診斷、醫材、及精準醫療等研發能量，為台灣生技研發及產業提供更多國際商機。

主辦單位表示，除了展覽之外，在生技論壇(Conference )部份也邀請了近70位國際講者與會，內容包括跨國投資(Cross-boarder Financing)、跨界投資、聯盟併購、區域合作等主題，加上癌症免疫治療、細胞治療、CAR-T、基因治療、再生醫療等突破性科技 (Breakthrough Technologies)，以及人工智慧、大數據、物聯網、基因定序、基因編輯、液態切片等革新性科技 (Game-Changing Technologies) 。有興趣參加者宜及早上亞洲生技大會官網報名或查詢相關資訊，早鳥優惠即將於6 月22日截止。