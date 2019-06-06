年輕人就很懂電腦？日本出現「不會用電腦的手機世代」

（台灣英文新聞 / 高梓根 綜合外電報導）隨著智慧型手機普及，日本出現所謂的「不會用電腦的手機世代」，讓日本企業叫苦連天，連各大學求職支援部都紛紛設立電腦課程，以幫助新世代順利銜接職場。

「年輕人就一定很會電腦」這樣的刻板印象也許很快就要被顛覆了。

根據神戶新聞NEXT的報導，隨著智慧型手機的誕生及普及，日本現在的中學生到大學新鮮人的「智慧型手機世代」，竟然因為平常只接觸智慧型手機而鮮少使用電腦，出現不少人基本電腦能力低落的現象。

學生時期所需要用到的電腦功能，如上網檢索、收發訊息、打字等基本功能，如今都已經被智慧型手機所取代。「用手機打字簡單多了，用電腦打字還要記住鍵盤的位置。」一名神戶大學的男學生向媒體苦笑著表示。

這名學生並非個案。一名替日本企業開設電腦講座的負責人指出，「現在的手機世代習慣的是網路、社群網站和APP的概念，手機和電腦間存在巨大的鴻溝。」

彙整手機世代在使用電腦上的問題，大概有以下幾個面向：

針對這個現象，不只是坊間出現許多替手機世代設立的電腦課程，許多大學的求職支援部也開始將電腦課程視為求職支援的一環。如神戶大學便在2010年起設立Word、Excel和Powerpoint的講座給求職中的大三生，協助學生順利銜接職場。

台灣現在智慧型手機的普及率也是名列世界前茅，也許在不久的將來也會出現這樣的「新手機世代」。