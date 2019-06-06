王金平宣布　不參加國民黨黨內初選

前立法院長王金平今（6）日與國民黨中央提名協調小組會面後宣布，將不參與國民黨黨內總統初選。至於是否會脫黨參選2020，王金平並未正面回應，僅說現在時間還早。

王金平表示，黨中央的初選辦法，面對各界質疑，卻無動於衷，與其參加奇怪的初選，他不如勤走基層，團結一切可以團結的力量，因應時勢接受社會召喚，他所整合的資源都會成為國民黨重要的力量，不會讓期待政黨輪替的人民失望。

王金平聲明全文如下：

三山造勢，九合一的熱情，在黨內同志的團結努力下，我們看到了旗海飄揚，黨魂再現，民心思變，1124中國國民黨不僅在地方大勝，更重大的意義是翻轉了高雄的執政。

而今天，我看到人民要翻轉台灣的心願，心願落實到政權輪替，還有一段艱難險阻要克服。更何況，無論綠、白陣營，都還未推出對手，虎視眈眈伺機而動。

我要提醒藍軍朋友們，9局打完才會有真正的贏家。選戰開打，還有許多難以意料的變局，會比大家想像的更為慘烈，沒有穩贏這一回事。

國民黨內部有再多不同的意見，都是黨內的矛盾，我們可以自己慢慢解決。

2020年政權再輪替，是中華民國生存發展的重要關鍵。只有勝選，只有政權輪替，大家才有出路。

然而，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。

對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。

我整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量。我絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望。