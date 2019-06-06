楊鎮浯會劉結一　盼中國政策支持金門發展

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）金門縣長楊鎮浯昨（5）日在中國北京會晤中國的台灣事務辦公室主任劉結一，席間楊鎮浯表示，期盼北京給予金門更多政策支持，讓當地旅遊與經濟產業蓬勃發展。

楊鎮浯自上週日（2）起率團赴中國展開為期五天的交流拜會行程，在相繼訪問漳州、廈門等地後，楊鎮浯一行人於週二（4）轉抵北京。

根據金門縣政府新聞稿，楊鎮浯在會晤劉結一席間指出，金門在兩岸發展上具有歷史特殊性，加上往來金門與中國福建的「小三通」給予交通便捷性，金門始終扮演著兩岸和平交流往來的先鋒。楊鎮浯期盼，北京突破現有法令限制，有別於已經推出的「對台措施」，給予金門更多優惠措施，讓金門整體經濟永續發展，充分體現兩岸和平發展的難能可貴。

楊鎮浯也向劉結一提及金門高粱酒等產品在中國市場營銷的議題，並盼中國鼓勵更多遊客前往金門旅遊。楊鎮浯隨後也在臉書上表示，劉結一當場允諾，有關高粱的關稅通關及牛肉檢疫輸中等議題，將「全力推動、協調疏通。」

關於兩人的會面，國台辦網站也在昨日刊登雙方的合照，不過沒有發布相關新聞稿。

此外，金門縣政府新聞稿提及，楊鎮浯指出，中國國家主席習近平在1月初於「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上發表的新年談話，將「有助於解決金門地區的民生問題」，縣政府也將積極成立專責小組，推動兩岸各項交流工作。

楊鎮浯表示，近年金門基礎建設已有大幅進展，兩岸人民往來的「小三通」也即將突破2,000萬人次，他認為未來中國遊客前往金門旅遊仍有很大的成長空間，需要兩岸當局給予政策支持，鬆綁相關法規限制，促進金門旅遊與經濟產業蓬勃發展。