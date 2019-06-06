重要漁產資源 台日攜手研究「鬼頭刀」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）鬼頭刀向來是台灣重要的海洋資源，每年產值高達數億元。農委會水試所4日首度發表台日在共同海域東海，延伸至日本長崎縣北部海域，最新的鬼頭刀研究。

水試所表示，近兩年來日本沿近海鬼頭刀漁獲量突然增加，引起漁政與研究單位對於鬼頭刀族群動態的關切。水試所研究人員應長崎大學的邀請，於2018年10月前往日本長崎北部Ikitsuki (生月)定置漁場共同執行鬼頭刀標識放流研究。

水試所進一步說明，綜合台灣與日本近年來所進行的鬼頭刀標放結果，由棲息溫度與深度資料顯示相近的結果，台灣東部鬼頭刀夏季棲於56.6公尺以上淺水層，棲息水溫29.7-25℃。冬季則棲息於棲於83.4公尺以上淺水層，棲息水溫29.1-23.2℃。在日本鹿兒島灣海域，鬼頭刀冬季棲於52.4公尺以上淺水層，棲息水溫23.7-20.5℃。在日本長崎北部海域冬季棲於94.0公尺以上淺水層，棲息水溫23.1-17.8℃。

自2015年起，水試所即與國立台灣海洋大學合作進行「台灣鬼頭刀族群辨別及資源研究」，2016年更擴大進行跨國研究，與日本長崎大學及鹿兒島水族館合作，採用放流標識研究，2018年則首度探索日本長崎北部海域，2019年5月並由日本知名國際學術期刊Fisheries Science刊出，對該研結果予以肯定。

鬼頭刀廣泛分佈於世界三大洋的熱帶及亞熱帶海域，在台灣則以東部海域產量最高，佔全台總產量七成以上。台灣鬼頭刀九成以上外銷，以美國為主要市場，漁產力求在穩定供給與保護海洋資源間取得平衡，也因此，農委會水試所積極與國內、外漁業科學家進行研究合作，以提升對鬼頭刀族群移動特徵的瞭解，協助建立鬼頭刀漁業管理策略。

歷年臺日攜手執行國際合作型鬼頭刀標識放流研究結果(紅圓 點:標試野放地點)。(圖片由水試所提供)