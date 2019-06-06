花蓮改良場育種有成 萱草花海搖曳生姿

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）每年夏天萱草（金針）開花時節，都會吸引大批遊客前往花蓮賞花。花蓮區農業改良場應產業需求，育成可在4月到9月間開花的「萱草花蓮1-6號」，期望帶動周邊休閒農業發展。
花蓮區農業改良場表示，萱草為百合科萱草屬，
花蓮區農業改良場表示，該場培育
照片來源：花蓮改良場提供
花蓮區農業改良場育種的萱草花有以下：
- 「萱草花蓮1號–粉佳人(Happy Smiling)」開花期早，花期4-9月間，花瓣為粉紅色。
- 「
萱草花蓮2號–豔紅佳人(Charming Lady)」花期5-9月，花朵大而圓整，花瓣為鮮艷的紅色。
- 「
萱草花蓮3號–甜蜜佳人(Sweet Lady)」花期4-6月，花瓣為橙黃色，花瓣上有紅色條帶。
- 「
萱草花蓮4號–俏佳人(Lovely Lady)」花期4-6月，花瓣為紅色，花朵外觀略呈三角形。
- 「
萱草花蓮5號–黃天鵝(Yellow Swan)」花期5-9月，花瓣為亮麗的黃色。
- 「萱草花蓮6號–
橘之樂(Orange Music)」花期為5-8月，花朵具香氣，花瓣為橙紅色， 並有紅色寬條帶。
花蓮改良場自2002年開始進行萱草品種改良，引進國外品種進行雜交選育，已培育出特性優良「萱草花蓮1-5號」，經過授粉雜交、種子播種、培養成株、優良單株選拔等過程，再進行營養系大量繁殖、特性調查、品種特性檢定等試驗，今年度更推出「萱草花蓮6號–橘之樂」，因深具發展潛力，已於3月提送申請品種權，後續將授權業者推廣休閒農場栽培應用。
照片來源：花蓮改良場提供