花蓮改良場育種有成 萱草花海搖曳生姿

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）每年夏天萱草（金針）開花時節，都會吸引大批遊客前往花蓮賞花。花蓮區農業改良場應產業需求，育成可在4月到9月間開花的「萱草花蓮1-6號」，期望帶動周邊休閒農業發展。

花蓮區農業改良場表示，萱草為百合科萱草屬， 宿根性草本植物，在花蓮縣玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山，海拔8 00公尺以上山區的栽培面積約520公頃，佔全台灣萱草栽培面積80%， 盛花期為8-9月間， 其花蕾可作鮮食及乾燥加工。

花蓮區農業改良場表示，該場培育 的「萱草花蓮 1-6 號」花期不相同，同時栽培之賞花期可從每年 4 月至 9 月，有不同花形花色可欣賞，除了適合做成居家環境盆栽觀賞，或於露地花壇栽培外，亦適合在休閒農場的庭園景觀應用，創造觀賞萱草的產業。

照片來源：花蓮改良場提供

花蓮區農業改良場育種的萱草花有以下：

「萱草花蓮1號–粉佳人(Happy Smiling)」開花期早，花期4-9月間，花瓣為粉紅色。

「 萱草花蓮2號–豔紅佳人(Charming Lady)」花期5-9月，花朵大而圓整，花瓣為鮮艷的紅色。

萱草花蓮2號–豔紅佳人(Charming Lady)」花期5-9月，花朵大而圓整，花瓣為鮮艷的紅色。 「 萱草花蓮3號–甜蜜佳人(Sweet Lady)」花期4-6月，花瓣為橙黃色，花瓣上有紅色條帶。

萱草花蓮3號–甜蜜佳人(Sweet Lady)」花期4-6月，花瓣為橙黃色，花瓣上有紅色條帶。 「 萱草花蓮4號–俏佳人(Lovely Lady)」花期4-6月，花瓣為紅色，花朵外觀略呈三角形。

萱草花蓮4號–俏佳人(Lovely Lady)」花期4-6月，花瓣為紅色，花朵外觀略呈三角形。 「 萱草花蓮5號–黃天鵝(Yellow Swan)」花期5-9月，花瓣為亮麗的黃色。

萱草花蓮5號–黃天鵝(Yellow Swan)」花期5-9月，花瓣為亮麗的黃色。 「萱草花蓮6號– 橘之樂(Orange Music)」花期為5-8月，花朵具香氣，花瓣為橙紅色， 並有紅色寬條帶。

花蓮改良場自2002年開始進行萱草品種改良，引進國外品種進行雜交選育，已培育出特性優良「萱草花蓮1-5號」，經過授粉雜交、種子播種、培養成株、優良單株選拔等過程，再進行營養系大量繁殖、特性調查、品種特性檢定等試驗，今年度更推出「萱草花蓮6號–橘之樂」，因深具發展潛力，已於3月提送申請品種權，後續將授權業者推廣休閒農場栽培應用。

照片來源：花蓮改良場提供